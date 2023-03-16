ووفقا لمصدر في الشرطة الفرنسية، أكثر من 6000 شخص يتظاهرون الان في ساحة "الكونكورد" ، ضد إصلاح نظام التقاعد.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت رئيسة الوزراء تمرير قانون رفع سن التقاعد دون موافقة الجمعية الوطنية، وطالب نواب فرنسيون باستقالتها في جلسة اعتماد إصلاح نظام التقاعد، كما منعوها من القاء الكلمة في البرلمان.



إعلان بورن هذا باللجوء إلى المادة 49.3 أثار غضب الشارع وتوافد العديد من الفرنسيين بشكل مفاجىء إلى ساحة "الكونكود". تم حظر التجمع من قبل شرطة باريس لكن تم التصريح بها بعد ذلك ليستمر تدفق العديد من الفرنسيين بشكل عفوي، ليعبروا عن غضبهم واحتجاجهم ضد المشروع الحكومي والذي أثار موجة عارمة من الاضرابات والمظاهرات على مدار الشهور الماضية.

#Paris as #Macron forces through pension reform without a vote.



Things will only get worse. pic.twitter.com/cYB8GhasnL — TVisCOOL! 📺 www.tviscool.com (@TVisCOOLUK) March 16, 2023



كما انضم العديد من النواب الرافضين لهذا المشروع إلى صفوف المتظاهرين من بينهم شباب قاموا بإشعال النيران في منصات وحواجز كانت متواجدة في ساحة "الكونكورد" للتعبير عن غضبهم.



ونظمت مسيرات أخرى في فرنسا اليوم الخميس، كما هو الحال في مدينة جرونوبل (جنوب شرق فرنسا)، حيث تجمع ما بين 200 و 300 شخص، وكذلك في مدن تولوز وليون وبوردو، حيث أعرب المتظاهرون عن غضبهم مؤكدين استمرار الحشد رفضا لهذا المشروع ولقرار الحكومة اللجوء إلى المادة 49.3.