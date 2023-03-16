اشتباكات بين متظاهرين فى اليونان والشرطة احتجاجا على كارثة القطار

كتبت: هناء أبو العز

بعد أكثر من أسبوعين على كارثة القطار التي أودت بحياة 57 شخصا، لم يتوقف السخط في شوارع اليونان ، حيث نزل أكثر من 40 ألف يوناني إلى الشوارع مرة أخرى اليوم الخميس للصراخ بغضب حيث أصيبت البلاد بالشلل إلى حد كبير بسبب إضراب عام.

واندلعت اشتباكات عنيفة، وألقى المتظاهرون زجاجات حارقة وردت الشرطة بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية على مقربة من مبنى البرلمان وسط العاصمة، بحسب صحفيي وكالة فرانس برس.

وبعد مسيرة حاشدة ضمت 40 ألف شخص في أثينا يوم 8 مارس، وجد أكثر من 25 ألف شخص، بحسب الشرطة، أنفسهم في عدة مظاهرات في وسط العاصمة.

في منتصف النهار، جاء المتظاهرون لإثارة غضبهم أمام مقر شركة السكك الحديدية اليونانية، حسبما أشارت وكالة فرانس برس، كما فعلوا بالفعل بعد ثلاثة أيام من الاصطدام بين قطار ركاب يربط أثينا بسالونيك، وقافلة من الركاب البضائع في 28 فبراير..

وقالت زوي كونستانتينيدو، طالبة الفلسفة الذي يتظاهر في سالونيك وهى المدينة التي نشأ منها العديد من الضحايا: "لن نتوقف عن التواجد في الشوارع حتى تتم معاقبة المسؤولين عن هذه المأساة".

واستجاب المتظاهرون لنداء نقابات القطاع العام، ولكن أيضًا ولأول مرة ، نداء من القطاع الخاص مع خطر اندلاع أعمال عنف جديدة .

بعد عدة مظاهرات صغيرة في الأيام التي أعقبت حادث القطار ، احتج حوالي 65000 شخص في 8 مارس ، ودعا البعض رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى الاستقالة.

كما أصيبت اليونان بالشلل إلى حد كبير يوم الخميس ، خاصة مع النقل، وتظل جميع القوارب التي تربط البر الرئيسي بالجزر راسية لمدة 24 ساعة ومعظم الطائرات على مدرج المطار.

إلى جانب كارثة القطار التي هزت البلاد، يتظاهر اليونانيون لتدهور الخدمات العامة في بلد نزف بسبب سنوات الأزمة وخطط التقشف التي فرضها دائنوها.