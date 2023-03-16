إصابة 6 أشخاص فى 4 مشاجرات متفرقة بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أصيب 6 أشخاص إثر وقوع 4 مشاجرات في مناطق متفرقة في محافظة المنيا ، بسبب خلافات الجيرة، وتم نقل المصابين للمستشفيات المركزية لتلقي العلاج، وألقت أجهزة الأمن القبض علي المتهمين.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع مشاجرة بين عائلتين بمنطقة البساتين بحي جنوب مدينة بني مزار، بسبب خلافات الجيرة، مما أسفر عن إصابة شخصين، وتم نقلهما إلي مستشفي مغاغة المركز لتلقي العلاج، كما تم ضبط الطرف الثاني بالمشاجرة "محمد.ف".

كما تلقي مدير الأمن إخطارا بوقوع مشاجرة بالطريق الزراعي السريع أمام قرية زهرة، مما أسفر عن إصابة إيهاب شخص ، بطلق ناري بالقدم، وتم نقله إلي مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بوقوع مشاجرة بين طرفين، أمام نقطة إسعاف حي جنوب المنيا، أسفرت عن إصابة شخص ، وشقيقه بجرح بالظهر، وتم نقلهما إلي مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج.

كما تلقي مدير أمن المنيا إخطارا، بوقوع مشاجرة بين طرفين بالطريق الصحراوي الشرقي القديم أمام مصنع الأسمنت بمركز بني مزار، أسفرت عن اصابة شخص بطلق ناري خرطوش، وتم نقله إلي مستشفي التكامل الشيخ فضل لتلقي العلاج.