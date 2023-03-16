إحالة عامل للجنايات اتهمته النيابة بالتورط فى تقليد العملات الأجنبية

كتب كريم صبحى

قررت نيابة المعادى، إحالة عامل 15 للمحاكمة الجنائبة بعدما اتهمته النيابة العامة بالتورط فى تقليد العملات الأجنبية

وتمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة المعادى، وبحوزته (مبلغ مالى من عملات أجنبية "مقلدة" - سلاح أبيض)، واعترف بحيازته للمبلغ بقصد ترويجه على عملائه، وأقر بتحصله عليه من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام).

وباستهداف الأخير تمكنت قوة من القبض عليه، وبمواجهته بأقوال المتهم الأول أيدها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.