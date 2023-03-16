اليوم السابع
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أميرة بهى الدين: كتف في كتف أكبر مبادرة حماية اجتماعية بتاريخ مصر

الخميس، 16 مارس 2023 08:18 م
أميرة بهى الدين: كتف في كتف أكبر مبادرة حماية اجتماعية بتاريخ مصر أميرة بهى الدين
كتب محمد شرقاوى

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قالت الإعلامية أميرة بهي الدين، إنه على الإعلام المصري الحديث عن المشروعات القومية التى يعتبر واجب وطنى، مضيفة :" الدولة المصرية طول الوقت بتفكر إزاى تحسن حياة المصريين وتحل المشكلات القديمة المتراكمة".
 
وأضافت الإعلامية أميرة بهي الدين خلال برنامجها "افتح باب قلبك" المذاع على قناة سى بي سى: "الدولة المصرية لديها برامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة ومستورة والكثير.. ومبادرة كتف فى كتف أكبر مبادرة حماية اجتماعية فى تاريخ مصر تدعم الفئات الأولى بالرعاية".
 
وتابعت الإعلامية أميرة بهي الدين: "التحالف الوطنى للعمل الأهلى أطلق مبادرات كثيرة منذ مارس عام 2022، ومنها مبادرة وصل الخير1 قدمت مساعدة لمليون أسرة بتكلفة 2 مليار جنيه". 
 
وأوضحت الإعلامية أميرة بهي الدين: "قدم التحالف قوافل صحية واجتماعية فى جميع أرجاء الجمهورية بتكلفة 5.5 مليار جنيه".  
 
وأكدت: "الرئيس السيسي طالب بتنظيم رحلات طلابية للمشاريع القومية، وهذا طلب عظيم لأن مهم الشباب يشوفوا جهد الدولة في بناء المستقبل لهم".

 


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