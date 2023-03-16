أمن الجيزة يحطم أحلام تاجر الكيف بعد إحباط ترويجه الهيروين

كتب بهجت أبو ضيف

قرر عاطل الاتجار ب المواد المخدرة طمعا فى تحقيق أحلامه وتكوين ثروة طائلة، معتقدا أنه سيكون بمأمن عن أعين رجال المباحث إلا أنه خاب ظنه وفشل مخططه، بعدما وجد رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، يحيطون به، ويضعون القيد الحديدي حول يديه، عقب ضبطه وبحوزته عددا من تذاكر الهيروين المخدر.

لم يجد المتهم أمامه مفرا سوى الاعتراف بالاتجار بالمخدر المضبوط بحوزته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

تم ضبط المتهم بعد ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة تفيد حيازة عاطل لمواد مخدرة، وترويجها بين عدد من عملائه بعدة مناطق في الجيزة.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

بمواجهته اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته الهيروين لترويجه بين عملائه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.