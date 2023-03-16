أساور لأطفال المعتمرين والمصلين فى الحرمين للحد من ضياعهم

إيمان حنا

أطلقت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية مبادرة نوعية وإبداعية، تتمثل في توزيع "أساور للأطفال" مجاناً فور زيارتهم مع ذويهم لمقرات الجمعية القريبة من الحرمين الشريفين؛ للحد من ضياعهم. وفق"عكاظ".

وتطبع "أساور الأطفال"بواسطة أجهزة مخصصة، ويكتب عليها اسم الطفل وأرقام التواصل مع ذويه وتوضع على يده؛ لتسهيل التواصل والاتصال بهم وتسليمه لهم في أقل وقت وجهد، باستخدام الرقم والاسم المسجلين على الأسورة.

وانطلقت هذه المبادرة ضمن أحد أهم مشاريع الجمعية "مركز رعاية الأطفال التائهين"، وهو عبارة عن حضانة متخصصة في رعاية الأطفال، تعمل على احتضان التائه منهم والعناية به ورعايته، حتى يعود إلى ذويه سالماً، كما يعمل فيه متخصصات في رياض الأطفال يديرن حضانة التائهين من الأطفال، بالتعاون مع قوة أمن الحج والعمرة في الشقين الرجال والنساء.

وكانت وزارة الحج والعمرة، أعلنت فى وقت سابق، إتاحة تصاريح عُمرة شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ، عبر تطبيق " نُسُك"( NUSUK)، للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة وللمعتمرين القادمين من خارج المملكة. وفق بيان للوزارة .

وأوضحت الوزارة، أن المعتمرين من الداخل والخارج بإمكانهم الاطلاع على مواعيد العمرة المتاحة في رمضان حسب الطاقة الاستيعابية، عبر تطبيق "نُسُك"( NUSUK) الذي يمكن تحميله بسهولة من خلال متجر Apple Store أو Google Play، ومن ثم اختيار ما يناسبهم واستخراج التصريح. مؤكدة أن التصريح للقادمين من الخارج يتطلب وجود تأشيرة فعالة وقت إنشاء الحجز.

ونوهت الوزرة وحرصًا على سلامة المعتمرين؛ بأن المواطنين والمقيمين بإمكانهم أيضًا استخراج التصاريح عبر تطبيق "توكلنا"، على أن تكون حالة المتقدم الصحية في جميع الأحوال غير مصاب بعدوى نشطة من فيروس كورونا (كوفيد-19) وغير مخالطٍ لمصاب.

وحثَّت الوزارة الراغبين في تأدية العمرة في رمضان على المبادرة باستخراج التصاريح والالتزام بالموعد المحدد فيه؛ إسهامًا في توزيع الطاقة الاستيعابية وتقليص الازدحام في الشهر المبارك، مشيرةً إلى أنه يمكن للمستفيد أداء مناسك العمرة مرة واحدة في شهر رمضان المبارك.