اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 مارس 2023 04:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

أحمد فؤاد الثانى وأحفاد الملك فاروق فى جولة سياحية وأثرية بالأقصر ..صور

الخميس، 16 مارس 2023 03:06 م
أحمد فؤاد الثانى وأحفاد الملك فاروق فى جولة سياحية وأثرية بالأقصر ..صور أحمد فؤاد الثانى وأحفاد الملك فاروق يزورون الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت محافظة الأقصر، اليوم الخميس، زيارة ملكية لأحمد فؤاد الثانى ابن الملك فاروق ملك مصر والسودان السابق، وأسرته التى ضمت الأمير فخر الدين ابن الملك أحمد فؤاد الثانى آخر ملوك مصر قبل إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية، حيث يزور أبناء الملك فاروق المعالم الأثرية بمحافظة الأقصر.
 
وقام أحمد فؤاد الثانى برفقة الأسرة الملكية السابقة، بعمل جولات وزيارات سياحية على مدار اليوم الخميس وأمس الأربعاء، فى المناطق الأثرية المختلفة حول الأقصر، حيث تناولوا العشاء فى البر الغربى أمس، وزاروا مقابر الملوك والملكات، وذلك تزامناً مع زيارة الملكة ماتيلدا ملكة بلجيكا، وصاحبة السمو الملكى الأميرة إليزابيث دوقة مقاطعة برابانت Brabant ببلجيكا، للأقصر بذكرى مرور 100 عام على زيارة الملكة إليزابيث لمصر فى عام 1923.
 
وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع"، أنه تم تنظيم جولات لأحمد فؤاد الثانى وأسرته وأحفاد الملك فاروق، وذلك فى معابد الكرنك ومعبد الأقصر، بجانب مقابر وادى الملوك والملكات ومعبد الملكة حتشبسوت بالبر الغربى، وذلك برفقة وفد من أسرته القادمين من المغرب للاستمتاع برحلة شتوية فى عاصمة الدفء فى العالم شتاءاً.
 
وفى نفس السياق، استقبلت محافظة الأقصر جلالة الملكة ماتيلدا ملكة بلجيكا، وصاحبة السمو الملكى الأميرة إليزابيث دوقة مقاطعة برابانت Brabant ببلجيكا، وذلك لتنظيم رحلة سياحية وزيارات للمعابد الأثرية والمقابر المصرية القديمة بالبرين الشرقى والغربى للاستمتاع بسحر الحضارة الفرعونية فى الأقصر.
 
ووصلت الملكة ماتيلدا ملكة بلجيكا، وصاحبة السمو الملكى الأميرة إليزابيث دوقة مقاطعة برابانت Brabant ببلجيكا، لفندق ونتر بالاس التاريخى بكورنيش النيل بالأقصر، والذى زارته وأقامت داخله الملكة إليزابيث خلال زيارتها لمصر عام 1923.
 
أبناء الملك أحمد فؤاد الثانى فى زيارتهم بالأقصر
أبناء الملك أحمد فؤاد الثانى فى زيارتهم بالأقصر

أسرة الملك أحمد فؤاد الثانى بإسنا
أسرة الملك أحمد فؤاد الثانى بإسنا

الملك أحمد فؤاد الثانى وأسرته فى وكالة الجداوى بالأقصر
الملك أحمد فؤاد الثانى وأسرته فى وكالة الجداوى بالأقصر

جانب من جولة أحد فؤاد الثانى بإسنا
جانب من جولة أحد فؤاد الثانى بإسنا

جولة الملك أحمد فؤاد الثانى وأسرته بالأقصر
جولة الملك أحمد فؤاد الثانى وأسرته بالأقصر

رحلة أسرة الملك أحمد فؤاد الثانى بالأقصر
رحلة أسرة الملك أحمد فؤاد الثانى بالأقصر
 

الاقصر

ابن الملك فاروق بالاقصر

اخبار السياحة

احمد فؤاد الثانى

الامير فخر الدين حفيد الملك فاروق

ملكة بلجيكا تزور الاقصر

اخبار اليوم

زيارة ملكة بلجيكا للاقصر

اخبار الاقصر

مقبرة الملك توت عنخ امون

اخبار المحافظات



الموضوعات المتعلقة

ملكة بلجيكا ودوقة برابانت تصلان الأقصر فى زيارة للمعالم الأثرية

الأربعاء، 15 مارس 2023 01:12 م

إحياء ذاكرة التاريخ من جديد.. بعد 100 سنة من زيارة الملكة إليزابيث ملكة بلجيكا فى 1923 بافتتاح مقبرة الملك توت عنخ آمون.. الملكة ماتيلدا والأميرة إليزابيث الحفيدة تزوران مصر إحياءً للذكرى التاريخية.. صور

الأربعاء، 15 مارس 2023 05:30 م

آخر أحفاد الملك فاروق يزور المعالم الأثرية بالأقصر تزامنا مع زيارة ملكة بلجيكا

الأربعاء، 15 مارس 2023 06:11 م

زاهى حواس يصطحب ملكة بلجيكا فى جولة بالمدينة الذهبية المفقودة بالأقصر

الأربعاء، 15 مارس 2023 08:36 م

صور جديدة من زيارة ملكة بلجيكا لعدد من المعالم الأثرية بمحافظة الأقصر

الأربعاء، 15 مارس 2023 08:45 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة