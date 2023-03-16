أحمد فؤاد الثانى وأحفاد الملك فاروق فى جولة سياحية وأثرية بالأقصر ..صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الخميس، زيارة ملكية لأحمد فؤاد الثانى ابن الملك فاروق ملك مصر والسودان السابق، وأسرته التى ضمت الأمير فخر الدين ابن الملك أحمد فؤاد الثانى آخر ملوك مصر قبل إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية، حيث يزور أبناء الملك فاروق المعالم الأثرية بمحافظة الأقصر.

وقام أحمد فؤاد الثانى برفقة الأسرة الملكية السابقة، بعمل جولات وزيارات سياحية على مدار اليوم الخميس وأمس الأربعاء، فى المناطق الأثرية المختلفة حول الأقصر، حيث تناولوا العشاء فى البر الغربى أمس، وزاروا مقابر الملوك والملكات، وذلك تزامناً مع زيارة الملكة ماتيلدا ملكة بلجيكا، وصاحبة السمو الملكى الأميرة إليزابيث دوقة مقاطعة برابانت Brabant ببلجيكا، للأقصر بذكرى مرور 100 عام على زيارة الملكة إليزابيث لمصر فى عام 1923.

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع"، أنه تم تنظيم جولات لأحمد فؤاد الثانى وأسرته وأحفاد الملك فاروق، وذلك فى معابد الكرنك ومعبد الأقصر، بجانب مقابر وادى الملوك والملكات ومعبد الملكة حتشبسوت بالبر الغربى، وذلك برفقة وفد من أسرته القادمين من المغرب للاستمتاع برحلة شتوية فى عاصمة الدفء فى العالم شتاءاً.

وفى نفس السياق، استقبلت محافظة الأقصر جلالة الملكة ماتيلدا ملكة بلجيكا، وصاحبة السمو الملكى الأميرة إليزابيث دوقة مقاطعة برابانت Brabant ببلجيكا، وذلك لتنظيم رحلة سياحية وزيارات للمعابد الأثرية والمقابر المصرية القديمة بالبرين الشرقى والغربى للاستمتاع بسحر الحضارة الفرعونية فى الأقصر.

ووصلت الملكة ماتيلدا ملكة بلجيكا، وصاحبة السمو الملكى الأميرة إليزابيث دوقة مقاطعة برابانت Brabant ببلجيكا، لفندق ونتر بالاس التاريخى بكورنيش النيل بالأقصر، والذى زارته وأقامت داخله الملكة إليزابيث خلال زيارتها لمصر عام 1923.