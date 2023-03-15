"CNN" تكشف تفاصيل إسقاط مقاتلة أمريكية فى البحر الأسود

كتبت: نهال أبو السعود

أفاد الجيش الأمريكي أن مقاتلة روسية أسقطت طائرة مسيرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية فوق البحر الأسود، الثلاثاء بعد أن ألحقت أضرارًا بمروحة الطائرة الأمريكية MQ-9 .

وفقا لشبكة سي ان ان، قال بيان صادر عن القيادة الأمريكية في أوروبا، إن الطائرة المسيرة ريبر وطائرتين روسيتين من طراز Su-27 كانتا تحلقان فوق المياه الدولية فوق البحر الأسود يوم الثلاثاء، عندما حلقت إحدى الطائرات الروسية عمدًا أمام الطائرة وألقت الوقود عليها عدة مرات، ثم اصطدمت الطائرة بمروحة الطائرة بدون طيار، مما دفع القوات الأمريكية إلى إسقاط الطائرة MQ-9 في المياه الدولية.

ويمثل هذا الحادث، المرة الأولى التي تدخل فيها الطائرات العسكرية الروسية والأمريكية في اتصال مباشر، منذ أن شنت روسيا حربها على أوكرانيا قبل أكثر من عام، ومن المرجح أن يزيد التوترات بين البلدين، حيث وصفت الولايات المتحدة تصرفات روسيا بأنها "متهورة وغير احترافية".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية باتريك رايدر، إن طائرات روسية حلقت إلى جانب طائرة أمريكية بدون طيار لمدة 30 إلى 40 دقيقة قبل أن تصطدم بها، مما أدى إلى تحطمها فوق البحر الأسود.

وأضاف أن الولايات المتحدة تقوم بمهام استخباراتية ومراقبة واستطلاع في المياه الدولية في البحر الأسود "لبعض الوقت"، بما في ذلك قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022.

وقال المتحدث: "النقطة الأساسية هنا هي أنه في حين أن عمليات الاعتراض بحد ذاتها ليست نادرة الحدوث، فإن هذا النوع من السلوك من قبل هؤلاء الطيارين الروس، غير شائع ومؤسف وغير آمن".

ولاحقا أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أن الوزارة استدعت السفير الروسي لنقل "اعتراضاتها القوية" على إسقاط الطائرة، وقال السفير الروسي عقب الاستدعاء ان بلاده لا تريد الدخول في مواجهة مع الولايات المتحدة.