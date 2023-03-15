وزير الصناعة يلتقى شركات سويدية بقطاع السيارات والطاقة لبحث الاستثمار فى مصر

كتب إسلام سعيد

كما قام الوزير بزيارة لمجموعة Ahlens لسلاسل السوبر ماركت عقد خلالها لقاء مع رئيس مجلس إدارة المجموعة لبحث امكانيات استيراد احتياجاتها من مصر من السلع الزراعية والغذائية والمستلزمات المنزلية، وذلك في ختام زيارته للعاصمة السويدية استوكهولم، وقد رافق الوزير خلال الزيارة أحمد عادل، سفير مصر بالسويد والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري.

كما التقى الوزير بمسؤولي عدد من كبريات الشركات السويدية العاملة في مجالات النقل والسيارات والطاقة الجديدة والمتجددة وتكنولوجيا المعلومات لاستعراض الفرص الاستثمارية المتميزة المتاحة بالسوق المصري خلال المرحلة الحالية.

كما عقد سمير سلسلة لقاءات ثنائية مكثفة على هامش منتدى الاعمال المصري السويدي المشترك مع مسئولي عدد من كبريات الشركات السويدية العاملة في مجالات انتاج السيارات والشاحنات والاجهزة المنزلية والاجهزة الطبية تضمنت شركات سكانيا وفولفو وإليكتا واليكترولكس لاستعراض فرص الاستثمار في السوق المصري وبحث امكانيات التوسع في انشطتها التصنيعية فى مصر خلال المرحلة المقبلة.

ومن ناحية أخرى عقد الوزير مفوض تجاري يحيي الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى لقاءً مع نظيره السويدى تناول التأكيد على اهمية تعزيز الجهود المشتركة بين البلدين لتعزيز حركة التبادل التجارى وجذب المزيد من الاسثمارات السويدية للسوق المصري.

جدير بالذكر أن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ونظيره السويدي جوهان فورسل، وزير التجارة الخارجية والتعاون والتنمية الدولية قد وقعا خلال فعاليات منتدى الاعمال المصري السويدي المشترك بيان ختامي يستهدف تطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك وتعزيز اواصر الصلة بين دوائر الأعمال فى كلا البلدين وبما يسهم في تنمية علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والسويد خلال المرحلة المقبلة.

وتضمن البيان الختامي بحث فرص زيادة التجارة والاستثمار بين البلدين بهدف تحقيق التنمية المستدامة فى مجالات الطاقة، والنقل وعلوم الحياة، والتأكيد على أهمية تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المشتركة وتعزيز قدرة البلدين على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية، وكذا التأكيد على أهمية التعاون لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية، والتزام مصر والسويد بمسار التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

كما تضمن البيان الختامي اتفاق الجانبين على اقامة منتدى أعمال مصري سويدى خلال المرحلة المقبلة فى مصر ليشكل منصة تستهدف توسيع وتعميق العلاقات الثنائية مع تكثيف الاهتمام بالتعاون التجارى والتطلع الى تطوير المنتدى لمواكبة احتياجات كلا البلدين ودوائر الأعمال بهما.