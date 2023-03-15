وزير الشباب والرياضة ومحافظ الفيوم يشهدان احتفالية صندوق تحيا مصر

الفيوم رباب الجالى

نظم صندوق تحيا مصر ، اليوم الأربعاء، احتفالية كبرى بمحافظة الفيوم تزامناً مع الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، تضمنت تنظيم معرض "دكان الفرحة" لرعاية أكثر من 3 آلاف طالب وطالبة، بالإضافة إلى العاملين بالخدمات المعاونة بالجامعة، وإطلاق قوافل "حملة أبواب الخير" لتوفير المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية، استعداداً لاستقبال شهر رمضان المعظم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكثيف أنشطة الصندوق للحماية الاجتماعية خلال الشهر الكريم.

شهد الاحتفالية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، واللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، أمين صندوق تحيا مصر، والدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، ونواب رئيس الجامعة، والدكتور جلال السعيد وزير النقل الأسبق، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس عبد القادر الجارحي عضو مجلس الشيوخ، أمين حزب مستقبل وطن بالفيوم، والعقيد تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، واللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة، ومنال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالوزارة، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ، واللواء ممدوح شعبان رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، والمهندسة منال صالح المدير التنفيذي لبنك الكساء المصري، ولفيف من رجال الأعمال ورؤساء مجلس إدارة المؤسسات الشريكة لصندوق تحيا مصر.

وقال الدكتور أشرف صبحى "إن مصر تقدم الخير بفكر وقلب القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذى يهتم دائماً بجميع أفراد الأسرة المصرية"، مبيناً أن صندوق تحيا مصر يؤكد أهمية الفكر التنموى للمجتمع، ووزارة الشباب والرياضة ترحب بالتعاون المثمر مع الصندوق.

وأوضح الوزير، أن مبادرة "دكان الفرحة" منتشرة فى مختلف الجامعات بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى وصندوق تحيا مصر، وهى تعكس أهمية دور صندوق تحيا مصر فى التنمية المجتمعية وتوفير الاحتياجات الفعلية للمواطنين الأكثر احتياجاً.

ومن جانبه، عبر محافظ الفيوم عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث المهم الذي ينظمه صندوق تحيا مصر في رحاب جامعة الفيوم، معرباً عن ترحيبه بوزير الشباب والرياضة، مثمناً في الوقت ذاته جهود التعاون البناء بين الوزارة والمحافظة، كما قدم المحافظ، شكره لرئيس جامعة الفيوم، على استضافة احتفالية صندوق تحيا مصر، مقدماً خالص تهانيه القلبية للحضور وجميع أهالي محافظة الفيوم بمناسبة عيد الفيوم القومي، وقرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد المحافظ، أن الرؤية الواعية للقيادة السياسية التي تبنت فكرة صندوق تحيا مصر، وهو الأمر الذي عاد بالنفع على شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة الأسر الأولى بالرعاية من خلال التدخلات الاجتماعية المتنوعة منذ إنشاء الصندوق، خاصة في السنوات الثلاثة الأخيرة، مؤكداً أن المجتمع المدني شريك أساسي في بناء الدولة المصرية جنباً إلى جنب مع المؤسسات الحكومية، ودليل ذلك ما تقوم به جمعيتا الأورمان وصلاح الدين.

كما أكد محافظ الفيوم أن التحديات التى تواجه الدولة المصرية تحتاج إلى تكاتف جميع الجهود والتشبيك بين مختلف قطاعات المجتمع، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي ألقت بظلالها السيئة على كثير من دول العالم ومنها مصر، مشيراً أن مصر قادرة على تجاوز هذه الظروف والمضي قُدماً في طريق البناء والتنمية.