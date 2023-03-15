محافظ الفيوم يستقبل وزير الشباب ويتفقدان أحد مشروعات الطعام المتنقلة "ايجى تراك"

الفيوم رباب الجالى

استقبل الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، فى مستهل زيارته لمحافظة الفيوم، لحضور احتفالية صندوق تحيا مصر بعنوان " دكان الفرحة " التى ستعقد بجامعة الفيوم.

تناول اللقاء سبل التعاون المشترك بين محافظة الفيوم، ووزارة الشباب والرياضة، فى الارتقاء بالمنشآت الشبابية والأندية الرياضية، وتنفيذ مشروعات للشباب تسهم فى خفض معدلات البطالة، وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب من الجنسين، فضلاً عن تعزيز ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال.

كما تم مناقشة آليات التوسع فى تنفيذ مشروع عربات الطعام المتنقلة، واستعرض وزير الشباب والرياضة إمكانية تنفيذ نموذج فريد من نوعه، لعربات الطعام المتنقلة بمحافظة الفيوم، والتوسع فى المشروع بمرور الوقت، معرباً عن تفاؤله بنجاح التجربة فى محافظة الفيوم، التى تمثل نموذجاً ناجحاً للاستثمار، حيث كانت الفيوم أول نموذج للاستثمار بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

كما أكد الوزير على ضرورة الاهتمام بتطوير المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، لافتاً إلى إعلاء قيمة الاستثمار بتلك المنشآت من خلال الإدارة الاقتصادية لها بالتعاون مع القطاع الخاص من خلال الطرح الاستثمارى للمشروعات وفق اللوائح المنظمة، وهو ما يُسهم فى تخفيف العبء على الموازنة العامة بجانب تحقيق مستهدفات التطوير.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أهمية الالتزام بالتصميمات والشروط المطلوبة، للحفاظ على المظهر الحضارى للمدن والقضاء على العشوائية، لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجنة من المحافظة ومجالس المدن ومديرية الشباب والرياضة، لفحص طلبات الشباب المتقدمين للحصول على هذه المشروعات، وضمان استدامتها.

كما استعرض المحافظ، خلال اللقاء، عدداً من محاور التنمية والمقومات الطبيعية التى تتميز بها محافظة الفيوم والتى تؤهلها لأن تحتل مكانة متميزة على خريطة التنمية.

عقب اللقاء، تفقد وزير الشباب والرياضة، ومحافظ الفيوم، أحد نماذج مشروعات الشباب المتنقلة لبيع الطعام بالمحافظة "ايجى تراك"، والذى يعد ثمرة للتعاون بين وزارتى التنمية المحلية والشباب والرياضة.

ومن المقرر أن تشمل الزيارة، حضور وزير الشباب والرياضة، ومحافظ الفيوم، احتفالية صندوق تحيا مصر "دكان الفرحة" التى ستعقد بجامعة الفيوم.

حضر اللقاء كل من الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة، ومنال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالوزارة، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور محمد التونى معاون محافظ الفيوم والمتحدث الرسمى للمحافظة، والدكتور محمد فوزى مدير عام العلاقات العامة والمراسم بالوزارة.