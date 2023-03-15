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وزير الاتصال الحكومى الأردنى: خطة استراتيجية عربية للتعامل مع شركات الإعلام الدولية

الأربعاء، 15 مارس 2023 07:58 م
وزير الاتصال الحكومى الأردنى: خطة استراتيجية عربية للتعامل مع شركات الإعلام الدولية فيصل الشبول
كتب أحمد عرفة

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قال فيصل الشبول وزير الاتصال الحكومي الأردنى، إن بلاده كلف في الاجتماع الـ 52 لوزراء الإعلام العرب في القاهرة، بإعداد خطة استراتيجية للتعامل مع شركات الإعلام الدولية وقانون استرشادى عربى.

 

وأضاف وزير الاتصال الحكومي الأردني، في حوار خاص على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه قدم اليوم قانون استرشادي عربي للمكتب التنفيذى لوزراء الإعلام العرب، وتم اعتماده بالإجماع، ويقوم القانون على حماية القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وقضايا حماية حقوق الإنسان العربي وقضايا الإسلاموفوبيا.

 

ولفت إلى أن القانون يعمل أيضا على حماية المجتمعات العربية من التفتت، خاصة فيما يتعلق بخطاب الكراهية والأخبار الكاذبة والشائعات والاعتداء على الخصوصية، وحماية حقوق الأطفال والنساء والفئات الأكثر تهميشًا.

 

وأوضح أن هناك حقوقًا مهدرة لوسائل الإعلام العربية، جراء استيلاء وسائل التواصل الاجتماعي على سوق الإعلام في العالم العربي، وبالتالي نواجه هذه التحديات من خلال الإجماع على تبني هذه الاستراتيجية.


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