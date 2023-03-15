واشنطن: هناك احتمال لأن يكون حادث الطائرة المسيرة غير مقصود من روسيا

كتب أحمد عرفة

قالت السلطات الأمريكية، إن هناك احتمال لأن يكون حادث المسيرة غير مقصود من روسيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، قد قالت إن طائرة مقاتلة روسية اصطدمت بجزء من مسيرة عسكرية أمريكية ما أجبرنا على إسقاطها فوق البحر الأسود، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن المسيرة الأمريكية كانت تنفذ عملية استطلاع في الأجواء الدولية فوق البحر الأسود، وأن التصادم وقع بعد تعقب مقاتلتين روسيتين المسيرة الأمريكية بطريقة غير مهنية أو آمنة.

وفى وقت سابق، قال سيرجى ناريشكين مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسى، إن روسيا لديها الموارد التقنية التى تمكنها من العثور على حطام الطائرة الأمريكية بدون طيار المفقودة فى البحر الأسود ودراستها.

وأضاف ناريشكين: "بالطريقة التى أراها، هناك مثل هذه القدرات الفنية"، حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.

وتابع مدير الاستخبارات الخارجية الروسي، في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة تقوم بنشاط بالاستطلاع فى منطقة البحر الأسود، باستخدام تقنيات مختلفة.

وتابع: "نحن نعرف ونفهم بالتفصيل الأهداف التي كان الأمريكيون يسعون لتحقيقها من خلال أنشطتهم الاستكشافية واستخدام الوسائل التقنية بينما نحاول تحديد المنشآت والأراضي التي تهمهم بشكل أكبر".