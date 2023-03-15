اليوم السابع
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هيئة الدواء المصرية توقع مذكرة تفاهم لتنمية مهارات ورفع كفاءة الصيادلة

الأربعاء، 15 مارس 2023 11:22 ص
هيئة الدواء المصرية توقع مذكرة تفاهم لتنمية مهارات ورفع كفاءة الصيادلة هيئه الدواء المصرية
كتب وليد عبد السلام

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شهد الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة بهدف تنمية مهارات، ورفع كفاءة الصيادلة، والعاملين بمجالات عمل الهيئة في جميع أنحاء الجمهورية. 
 
قام بالتوقيع من جانب هيئة الدواء المصرية الدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات. 
 
يأتي ذلك ضمن جهود هيئة الدواء المصرية للعمل على تحقيق التميز المؤسسي، والعمل على تنمية القدرات، وإطلاع العاملين على كافة المستجدات العالمية في مختلف المجالات ذات الصلة بمجال عمل الهيئة، وذلك وفقا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030". 
 
 

هيئة الدواء

تنمية المعارات

التطوير الفنى

التنمية المستدامة



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