مياه دمياط تطلق الحفل الختامى لفعاليات الأسبوع المائى بعنوان "كل نقطة بتفرق"

أطلقت الشركة القابضة ل مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط الحفل الختامي لفعاليات الأسبوع المائى، والذي انطلق داخل إحدى قري المحافظة تحت عنوان "كل نقطة بتفرق" لترشيد استهلاك المياه، وشهد الحفل تواجد رجال الدين، وكذلك أعضاء مديرية التربية والتعليم، وعددًا من القيادات التنفيذية داخل المحافظة.

كانت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في دمياط، قد أعلنت عن بدء فاعليات الأسبوع المائي داخل قرية اللوزي إحدى قري مركز كفر سعد والتي تشهد إقامة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتضمنت فاعليات الاسبوع المائي عقد ندوات توعوية حول كيفية ترشيد استهلاك مياه الشرب، فضلا عن عقد ورش عمل تدريبية داخل مدارس القرية، إضافة عن القيام بحملات إرشادية وجولات ميدانية لتوعية وتثقيف أهالى القرية خول قضايا مياه الشرب، وتضمن الاسبوع النبي أيضا مشاركة مصدرية الزراعة لتوعية المزارعين بطرق الري الحديثة والتي تسهم في ترشيد استهلاك المياه.

ومن جانبه أكد اللواء خالد جمال الدين رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، أن فاعليات الأسبوع النبي داخل المحافظة حققت تواصل كبير مع الاهالي، مضيفا أن هناك متابعات سيتم القيام بها من قبل إدارة التثقيف والإرشاد داخل شركة مياه الشرب بالمحافظة لمتابعة تأثير تلك الندوات، إضافة إلي تكثيف الندوات حول هذا الأمر خلال الفترة المقبلة.

وأشاد رئيس شركة مياه الشرب بدمياط، بالدور الذي قدمته أجهزة المحافظة التنفيذية للتعاون مع برنامج وفاعليات الاسبوع المائي داخل المحافظة، مؤكدا أن هذا الأمر ساهم كثيرا في إنجاح تلك الفاعليات التي جرت داخل المحافظة، مشيرًا إلى ضرورة التثقيف حول ترشيد استهلاك مياه الشرب، الأمر الذي يجنبنا العديد من الازمات مستقبلاً.