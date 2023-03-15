موسكو ترفض الاعتراف بقرارات "الجنائية الدولية" المتعلقة بحرب أوكرانيا

كتبت: نهال أبو السعود

أعلنت روسيا، عدم اعترافها بقرارات المحكمة الجنائية الدولية، على ضوء تقارير تشير إلى أن المحكمة بصدد إصدار مذكرات اعتقال ضد شخصيات روسية وفتح تحقيق بشأن جرائم حرب، وفقا لصحيفة الجارديان.

اعلن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحات، أن بلاده لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية - التي تتخذ من لاهاي مقرا لها - بعد ورود تقارير أن المحكمة سوف تصدر في القريب أوامر اعتقال ضد شخصيات روسية على خلفية حرب أوكرانيا.

وفقا للتقرير، من المقرر ان يفتح المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، تحقيقا رسميا بشأن حالتي جرائم حرب في أوكرانيا، وسوف يتم بمقتضاه إصدار أوامر اعتقال للعديد من الشخصيات الروسية، والتي يشتبه في تورطهم في تلك الجرائم، والتي تشمل تدمير البينة التحتية في أوكرانيا.

في حالة قيام المحكمة باصدار هذ المذكرات ستكون المرة الأولى من نوعها أن تقوم المحكمة الدولية بإصدار مذكرات اعتقال فيما يخص الحرب في أوكرانيا.

على الجانب الاخر تنفي روسيا تعمد إصابة أي مدنيين في أوكرانيا إلا أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت أنها استهدفت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وقالت الصحيفة البريطانية، إنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في أواخر فبراير من العام الماضي قامت موسكو بقطع علاقاتها بالعديد من المنظمات الدولية الكبيرة مما عمق من حجم الخلاف بين روسيا والدول الغربية، ففي مارس الماضي انسحبت موسكو من مجلس أوروبا وهو الجهة المعنية بمتابعة حالة حقوق الانسان في القارة كما أنها أعلنت انسحابها من المحطة الفضائية الدولية بحلول عام 2024 في الوقت الذي تهدد فيه بالانسحاب من منظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية.