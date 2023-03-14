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حرب أوكرانيا تقود البنتاجون لأكبر ميزانية دفاع فى أمريكا.. تفاصيل

الثلاثاء، 14 مارس 2023 10:38 ص
حرب أوكرانيا تقود البنتاجون لأكبر ميزانية دفاع فى أمريكا.. تفاصيل البنتاجون وحرب اوكرانيا
كتبت: نهال أبو السعود

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كشفت وزارة الدفاع الأمريكية تفاصيل طلب الميزانية البالغ 842 مليار دولار، ويقول المسؤولون إنه يبقي التركيز على مواجهة الصين لكنه يعكس أيضًا الإدراك مدفوعًا بالحرب في أوكرانيا ، بأن الوزارة بحاجة إلى اتباع منهج جديد للتأكد من أنها جاهزة للصراع المباشر.

وفقا لمجلة بوليتكو، اظهرت حرب أوكرانيا نقطة ضعف في القاعدة الصناعية العسكرية الأمريكية حيث كافح صانعو الأسلحة لمواكبة الطلب الجديد الهائل على الصواريخ والذخيرة.

وللمرة الأولى، تطلب وزارة الدفاع من الكونجرس تمويل عمليات شراء هذه الأسلحة لعدة سنوات ، بدلاً من تقديم طلبات سنويًا ، في خطوة يأمل المسؤولون أن تساعد في دفع الإنتاج إلى مستوى أعلى من أجل معركة مستقبلية.

وقال مسؤولون إن البنتاجون يطلب من الكونجرس 30.6 مليار دولار في السنة المالية 2024 للذخيرة ، بزيادة قدرها 5.8 مليار دولار عن طلب 2023، بما في ذلك مليارات الدولارات للذخيرة والصواريخ التكتيكية والاستراتيجية ، إلى جانب تطوير التكنولوجيا، ويتضمن ذلك طلبًا للمشرعين بتمويل مشتريات متعددة السنوات وزيادة إنتاج صواريخ جوية وبحرية متطورة يمكن استخدامها في صراع مباشر ضد خصم متقدم مثل الصين.

وقال المسؤول إنه على الرغم من أن الاستراتيجية "مستنيرة ومضغوطة" بسبب الحرب في أوكرانيا ، فإن معظم هذه الأسلحة لا تذهب حاليًا إلى كييف.

قال مسؤول دفاعي كبير ان البنتاجون تعمل على تطبيق نفس الاستراتيجيات على أنظمة أسلحة معينة يتم إرسالها إلى أوكرانيا ، وتحديداً نظام الدفاع الصاروخي باتريوت ونظام الصواريخ الموجهة المتعدد و 155 ذخيرة. لكنه قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل على هذه الجبهة ، سواء من خلال تقديم الأوراق إلى الكونجرس ، أو إقناع الصناعة بأن الطلب سيستمر بعد الصراع في أوكرانيا.

بالإضافة إلى الذخائر ، تشمل ميزانية البنتاجون 37.7 مليار دولار لتحديث تكنولوجيا النووي ، بالإضافة إلى 145 مليار دولار للمشتريات و 170 مليار دولار للبحوث وتكنولوجيا التطوير والهندسة ، وهي أكبر استثمارات على الإطلاق.

كما تشمل 29.8 مليار دولار للدفاع الصاروخي، و11 مليار دولار لصواريخ تفوق سرعة الصوت وبعيدة المدى دون سرعة الصوت، بالإضافة الى أكبر ميزانية فضائية على الإطلاق بقيمة 33.3 مليار دولار و 13.5 مليار دولار في أنشطة الفضاء الإلكتروني و 9.1 مليار دولار لمبادرة الردع في منطقة المحيط الهادئ.

 

 


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