معرض أهلا رمضان بالزقازيق أعلى جودة وأقل سعر.. تعرف على أسعار كافة السلع

الشرقية- إيمان مهني

أقامت محافظة الشرقية، معارض أهلا رمضان لتوفير السلع الغذائية وملابس العيد بجميع مدن ومراكز المحافظة، وأجرى "اليوم السابع" جولة داخل معرض المقام بالمجلس المحلى الشعبى بجانب ديوان عام المحافظة، والذى يتوفر فى جميع السلع بالإضافة إلى ملابس بناطيل جينز بجودة عالية وبسعر أقل من السوق.

وفى الدور الأرضى، توجد باكية اللحوم البلدية الطازجة، بسعر 200 جنيه الكيلو، حيث يقول الجزار المسئول، أنها يوفر لحوم عجالى بلدية، والتى يتم شرائها حيه وتذبح بالسلخانة تحت إشراف البيطرى، ذلك بتوجيهات المحافظة، أما محمود صلاح يوفر المجمدات والدواجن الطازجة بسعر مخفض، منها الدواجن الطازجة بسعر 75 جنيه الكيلو، والكبدية سعر نص كيلو 50 جنيها، والمفروم البرازيلى 65 جنيها للنصف، كذلك الدواجن البرازيلى وغيرها، كما يوفر المعرض البقوليات مثل العدس والبلح والأرز الأبيض كرتونة البيض 92 جنيها والمخللات بأنواعها والزيتون يبدأ من 20 جنيها للكيلو، وكذلك كافة أنواع الجبن الأبيض بمختلف مذاقها.

وفى الطابق الثانى يوجد معارض الملابس، يقول أحمد هنداوى مسئول مبيعات أحد المصانع المتخصصة فى تصدير الملابس، أنهم يشاركون للعام الثانى بملابس رجالى قميصان بجودة عالية مختلفة التصميمات منها الكروهات والسادة بسعر 150 جنيه، والاطفالى 100 جنيه، والبناطيل كافة المقاسات بداية من 75 الاطفالى إلى 150 جنيه وبناطيل حريمى بأنواعها بنفس السعر والتى جميعها تتميز بالجودة العالية.

كما يشارك عارض آخر معرض ملابس حريمى متوفر فيه الدريسات والشميزات الحريمى المكروهات والسادة بسعر مخفض.

وكما يقدم أحد هابير ماركت بالزقازيق، تخفيضات أسعار على السلع الغذائية بسعر مخفض وكذلك كافة المستلزمات المنزلية، يوضح المدير سامى عاطف، أنهم يشاركون بتخفيضات وعروض على الأسعار لسلع من مختلف الماركات التجارية، منها السكر 19 جنيه والأرز 24 جنيه الزيت 43 جنيه كيلو، بالإضافة إلى ياميش والبلح يبدأ من سعر 18 جنيه، والعصائر ومختلف الأنواع.

وتقدم نورا 21 سنه من ذوى إلههم، ضعاف السمع، ومشغولات يدوية إكسسوار حريمى وأطقم سرير من صنع يديها، وأكدت والدتها أن تصنيع الإكسسوارات هو هواياتها وأنها شجعتها على ذلك وتشارك بهم فى المعارض لتسويقهم.

ويقدم الشاب محمد مكى، من شباب الخريجين، السجاد بأنواعه اليدوى والعادى بسعر اقتصادى بالمعرض، لافتا أنه عشق صناعة السجاد وأسس لمصنع صغير لعمل السجاد اليدوى، يقوم بالتسويق عبر الفيس بوك والمشاركة بمعارض المحافظة.



جانب من المعرض (2)



جانب من المعرض (3)



جانب من المعرض (4)



جانب من المعرض (5)



جانب من المعرض (6)



جانب من المعرض (7)



جانب من المعرض (8)



جانب من المعرض (9)



جانب من المعرض (10)



جانب من المعرض (11)