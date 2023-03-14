عروض خاصة على السلع الغذائية بمعارض أهلا رمضان فى الجيزة.. اعرف التفاصيل

كتبت - مرام محمد

تشهد معارض " أهلا رمضان " بمحافظة الجيزة، إقبالا كبيرا بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، حيث تتيح المعارض يوميا احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والمستلزمات الرمضانية من السكر والدقيق والعدس والأرز والزيوت واللحوم الطازجة والمجمدة والخضراوات وغيرها، وذلك بتخفيضات تصل لـ30%.

وشهدت محافظة الجيزة حتى الآن، افتتاح 7 معارض لـ"أهلا رمضان" لتغطية القطاعات الأكثر كثافة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وذلك بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل، وبشارع المدرسة في المنيب، وبشارع بورسعيد في البدرشين، وبشارع شكري القواتلي في العياط، وبطريق جمال عبد الناصر تقاطع الشارع الفاصل بين الحى 12 والحى 11 في مدينة 6 أكتوبر، وبشارع المطار في إمبابة بحي شمال الجيزة، وبشارع كورنيش النيل بجوار قسم الشرطة في حي الوراق.

وتضخ وزارتي التموين والزراعة، يوميا، كميات وفيرة من السلع الأساسية وأبرزها اللحم المفروم والكفتة والدواجن بأنواعها "البط، الفراخ، والكبد، والسمان"، والعسل بأنواعه وزيت الزيتون وغيرها بأسعار تنافسية وذات جودة عالية، وذلك فى إطار العمل على ضبط الأسعار بتخفيضات تصل إلى 30%.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية قائمة أسعار السلع بمنفذ بيع منتجات وزارة الزراعة بمعرض "أهلا رمضان" في أرض المطاحن بشارع الملك فيصل.

-كيلو الفراخ "دبح اليوم" بـ90 جنيها

-الكبدة (800جم) بـ100جنيه

-السجق (800جم) بـ90 جنيها

-شيش طاووق بـ120 جنيها.

-دبابيس فراخ (950جم) بـ90 جنيها

-أجنحة فراخ (950جم) بـ50 جنيها

-البانيه (950جم) بـ155 جنيها

-أوراك الفراخ (950جم) بـ80 جنيها.

-سمان سوبر جامبو (من 500جم إلى 600جم) بـ65 جنيها

-كيلو الكبد والقوانص بـ85 جنيها

-كيلو البط يتراوح ما بين 95 و98 جنيها

-كيلو كفتة الأرز (900جم) بـ50 جنيها

-طبق كفتة اللحمة (450جم) بـ50 جنيها

-كيلو ورق العنب (900جم) بـ50 جنيها

-كيلو الكبيبة (500جم) بـ50 جنيها

-كيلو عسل نوارة البرسيم بـ40 جنيها

-كيلو عسل خام بـ50 جنيها.

-كيلو عسل بردقوش بـ50 جنيها.

-كيلو عسل جبلي بـ50 جنيها.

-كيلو عسل حبة البركة بـ50 جنيها.

-كيلو عسل موالح بـ45 جنيها.

-كيلو الطحينة بـ80 جنيها.

-المربى بـ40 جنيها.

-كيلو العسل الأسود بـ25 جنيها.

-زيت زيتون (1لتر) بـ100 جنيه.

-سمنة بلدى جموسي بـ110 جنيهات

-سمنة بلدي بقري بـ100 جنيه.

-كيلو الخيار المخلل بـ25 جنيها.

-كيلو الزيتون المخلل "محشي" بـ40 جنيها.

-كيلو البصل المخلل بـ30 جنيها.

-كيلو طرشي بلدي بـ25 جنيها.

-كيلو زيتون كالامتا بـ50 جنيها.

-كيلو زيتون أخضر "مخلل" بـ35 جنيها.

-كيلو فلفل مكسيكي بـ30 جنيها.

-كيلو زيتون أسباني بـ45 جنيها.

-كيلو زيتون شرائح بـ50 جنيها.