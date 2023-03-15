مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حوادث متفرقة بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين بإصابات مختلفة، فى حوادث متفرقة بمركز كفرالشيخ، وتم نقلهم إلى مستشفى كفرالشيخ العام، ووضع الجثة فى مشرحة المستشفى وتقديم الإسعافات الازمة للمصابين.

تلقى مدير أمن كفرالشيخ، إخطارا بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفرالشيخ العام، تفيد بوصول جثة ومصابين فى حوادث متفرقة.

بالفحص تبين من سجلات المستشفى وفاة ، "إسلام.ع.ر" ، 43 سنة ، من متبول، وإصابة "عبير.ر. م"، 27سنة ، من متبول "بجروح متفرقة"، فى حادث انقلاب سيارة.

كما أصيب "إسلام م.ا"، 56 سنة ، من المرابعين ، ورشا، ر.ع ، 42سنة،" من القنطرة، "بجروح وكدمات" ، فى تصادم سيارتين.