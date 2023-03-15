وذكرت وزارة الخارجية ـ اليوم الأربعاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" - أن الجانبين أكدا خلال اللقاء الذى عقد بمقر الوزارة بالقاهرة على محورية العلاقات المصرية الفرنسية لكلا البلدين، والإشادة بالمستوى الرفيع الذي تشهده في الفترة الحالية على كافة المستويات الرئاسية والوزارية والفنية المختلفة، وعلى كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية.

كما أكدا أهمية التنسيق والتشاور السياسي حول التحديات التي فرضتها المتغيرات الدولية.

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وتصدر التعاون الاقتصادي بين البلدين أجندة الاجتماع، حيث أكدت المسؤولة الفرنسية حرص بلادها على تعزيز التعاون مع مصر ودعمها على كافة المستويات، مشيرة إلى الأولوية التي يحظى بها التعاون الاقتصادي في هذا الإطار.

وأكد السفير إيهاب نصر أهمية فتح مجالات أوسع للتعاون الاقتصادى بين الجانبين، مشيرا إلى تطلع مصر للاستفادة من الخبرات الفرنسية في زيادة قدرات التصنيع المحلي، وتوليد الطاقة المتجددة، وفي مجالي النقل والتعليم.

واستعرض مساعد وزير الخارجية، الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، داعيا الشركات الفرنسية إلى الاستثمار في مصر والتصدير إلى دول المنطقة للاستفادة من الأطر الاقتصادية الإقليمية المشاركة فيها مصر، فضلا عن أهمية تعزيز التعاون الإنمائي.

وتبادل الطرفان الرؤى حول عدد من الموضوعات الدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث عبرت المسؤولة الفرنسية عن تقدير بلادها للدور الذي تلعبه مصر في منطقة الشرق الأوسط وأهميته لحفظ الاستقرار في المنطقة، فضلاً عن الجهود التي تبذلها لمكافحة الهجرة غير الشرعية.