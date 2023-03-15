اليوم السابع
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الأربعاء، 15 مارس 2023 06:59 م
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مركز جسور الثقافى ينظم عرضاً للحكى بعنوان "هنا القاهرة"

الأربعاء، 15 مارس 2023 06:56 م
مركز جسور الثقافى ينظم عرضاً للحكى بعنوان "هنا القاهرة" عرض الحكى بمركز جسور الثقافى
كتب: محمد الأحمدى

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ينظم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية عرضاً للحكي بعنوان "هنا القاهرة" وبالتعاون مع فرقة باب الحكايات وMeelo Art Zone مع المدربة والمخرجة حورية الدقاق، على أن يستمر العرض على مدار ثلاثة أيام من الخميس الموافق السادس عشر من مارس وحتى السبت الموافق الثامن عشر من مارس، وذلك بمقر المركز بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

 

ينقسم عرض ليالي الحكي إلى حفلتين الأولى من الساعة السابعة مساءاً والثانية من الساعة الثامنة مساءاً، وينتج العرض عن ورشة "احكيلي حكاية 11" والتي بدأت فى شهر ديسمبر عام 2022 واستمرت لمدة شهرين ونصف في منطقة الدقي وهي تعتبر أول ورشة في القاهرة بعد إقامة عشر دورات تدريبية في الإسكندرية.

 

بدأت فرقة باب الحكايات (بيت حواديت إسكندرية سابقاً) فى أواخر عام 2014 وتهتم بالتدريب علي كتابة وأداء الحواديت والأداء المسرحي والأداء التمثيلي، وتهدف الفرقة إلى نشر هذا الفن في جميع أرجاء مصر والوطن العربي وتعليم الجمهور فن الفضفضة والبوح.

 

أنتجت المدربة حورية الدقاق أعمال عديدة في مجال الإخراج منها: ليلة حكي بالتعاون مع مركز الإنسان والمدينة بعنوان "حكايات البحر" في عام 2019 و"الواحدة صباحاً" و"بالته ألوان" عام 2018، ومسرحية "كلاكيت اخر مرة" على خشبة المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية.

 

الجدير بالذكر أن رؤية مركز جسور هي بناء جسوراً من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفنون والثقافة.

جانب من عرض الحكى
جانب من عرض الحكى

 

عرض الحكى فى مركز جسور
عرض الحكى فى مركز جسور

 

عرض الحكى
عرض الحكى

 

مركز جسور الثقافى
مركز جسور الثقافى

 


الكنيسه الاسقفيه

مركز جسور

عرض الحكى

هنا القاهره



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