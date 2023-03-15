محافظ قنا يناقش أعمال البنية الأساسية لمشروع "حينا"

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن مشروع "حيّنا" يعدُ نموذجًا لمشروعات التنمية المتكاملة، ليس لكونه مجرد مشروع تخطيط عمرانى فحسب، بل يعد مشروعًا متكاملاً متعدد الجوانب، يهدف إلى تطوير منهجية الاستدامة لإدارة الأراضى، وتطوير منهجية التشاركية لتخطيط وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، وتعزيز الموارد المحلية وتمكين الإدارة المحلية من إدارتها بشكل أكثر كفاءة مع تقديم توصيات حول تعزيز إعداد وتنفيذ المخططات التفصيلية وتمويلها، وتعميم الدروس المستفادة من تنفيذ المشروع في المحافظة على المستويين المحلي والقومي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ قنا، لبحث آخر المستجدات بالمشروع، بمنطقتيّ الحميدات والمعنا التابعتين لمركز قنا، بحضور عمرو لاشين مدير برنامج الحوكمة والتشريعات والسياسات الحضرية، والمستشار عبد الرحيم عيسي، المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور أشرف خضر، استشارى البنية التحتية، ونادى تمام مدير الشهر العقارى، وطارق لطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وأحمد أبو المجد، مدير عام الشئون القانونية، وحمدى حسين، مدير عام الشئون المالية والإدارية والمهندسة رضوى عبد الرحمن، منسق مشروع "حيّنا" بمحافظة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح المدير الوطنى للمشروع بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى أن أنشطة المشروع تأتى فى إطار تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، بهدف تحقيق التنمية الإقليمية المستدامة المتوازنة ودعم تنمية الاقتصاد المحلى فى مناطق الامتداد، والمناطق غير المخططة وتوفير فرص عمل لائقة ومنتجة، حيث جاء اختيار محافظة قنا نظراً لكونها إحدى المحافظات المصرية ذات الأولوية بإقليم جنوب الصعيد.



