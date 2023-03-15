محافظ سوهاج يدشن حملة "إفطار صائم" فى شهر رمضان

سوهاج عمرو خلف

دشن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، اليوم، حملة "إفطار صائم"، والتي تنفذها مؤسسة "مصر الخير"، بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، ومحسن المقاول مدير مؤسسة " مصر الخير " بسوهاج.

وأعرب محافظ سوهاج عن تقديره لدور مؤسسة مصر الخير وما تقوم به من أنشطة ومبادرات مجتمعية لخدمة المجتمع السوهاجي، مؤكدا على دعم المحافظة التام لكافة المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى خدمة المواطنين، خاصة الأكثر احتياجا بمختلف قرى المحافظة .

وأوضح مدير مؤسسة " مصر الخير " بسوهاج أن حملة " إفطار صائم " بسوهاج، قد بدأت اليوم بتعبئة 3000 كرتونة، من إجمالي 13000 كرتونة مستهدفة بالمرحلة الأولي، مشيرا أن الحملة تقدم خدمات أخرى للفئات الأكثر احتياجا، منها " سند العائلة " بقيمة 2000 جنيه للاسرة الواحدة طوال الشهر الكريم "، و " كرت الخير" بقيمة 250 جنيه، بالإضافة إلى وجبات ساخنة "افطار صائم"، و وجبات سحور، لافتا إلى أن الجمعيات الأهلية الشريكة على مستوى المحافظة ستقوم بتوزيعها على المستحقين والأسر الأولي بالرعاية بجميع المراكز والقري، بإشراف من مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج .