اليوم السابع
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الأربعاء، 15 مارس 2023 05:35 م
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محافظ جنوب سيناء يتابع جلسة تسوية للمنازعات لحل مشكلات المواطن بشرم الشيخ

الأربعاء، 15 مارس 2023 04:47 م
محافظ جنوب سيناء يتابع جلسة تسوية للمنازعات لحل مشكلات المواطن بشرم الشيخ جانب من الاجتماع
جنوب سيناء فايزة مرسال _ ياسر عامر

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تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، جلسة مقعد تسوية المنازعات التي عقدت اليوم الاربعاء، بقاعة مركز الأزمات بالقسم المتقدم بمدينة شرم الشيخ، والذى يعقد بناء على توجيهات محافظ جنوب سيناء، لتذليل العقبات التى تواجه الشركات العاملة فى نطاق المحافظة، وسرعة حل مشاكل المواطنين فى إطار القانون.
 
بحضور المستشار وليد السباعي المستشار القانونى للمحافظة، ورؤساء المدن المعنيين ومديرى الإدارات المختصة بالديوان العام.
 
يشار إلى أن جلسات المعقد يجرى خلالها النظر في العديد من طلبات المواطنين، وبحث هذه المشكلات العالقة، وإيجاد حلول لها في إطار القانون.
 
ونظر المقعد اليوم في طلبات بعض المواطنين والمستثمرين والشركات العاملة في نطاق المحافظة، وانتهى إلى إيجاد حلول لها في إطار دعم الاستثمار وبمراعاة الظروف والأوضاع الحالية.
 
جانب من الاجتماع (1)
 

جانب من الاجتماع (3)
 

جانب من الاجتماع (2)
 

 


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