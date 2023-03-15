محافظ جنوب سيناء يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد

جنوب سيناء ياسر عامر

تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، المشروعات الجارية استعداد لافتتاحها بمناسبة العيد القومى للمحافظة مارس الجارى.

تابع المحافظ خلالها استعدادات افتتاح مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، وتفقد المحافظ أعمال اللاند سكيب وسارى العلم بمحيط المجلس.

لفت "فودة" إلى أن مبنى مجلس المدينة الجديد صديق للبيئة ومن المبانى الذكية فى نموذج التصميم والإمكانات المتقدمة على المستوى التقنى والتكنولوجى والرقمنة.

وتفقد أعمال المول التجارى، وأعمال مجمع البنوك بالحديقة المركزية الملحقة بمبنى مجلس المدينة، وأوضح المحافظ أن الحديقة تحتوى العديد من الأنشطة الحيوية والخدمية التى تخدم اهالى ورواد المدينة ومنها مول تجارى، سلسلة بنوك، حضانة، مطاعم متميزة، مسرح مكشوف، مساحات مكشوفة، أماكن جلوس، حدائق، خدمات لرواد شرم الشيخ، دورات مياه عمومية، نظام صوتى كامل بالحديقة، نافورات وبحيرات مائية.

أشار المحافظ إلى أن الحديقة ستصبح أحد المتنفسات الحيوية والتى تعكس الوجه الحضارى للمدينة، وتساعد بشكل حضارى لتحويلها إلى مدينة خضراء بيئية عالمية بالإضافة لكونها وجهه ثقافية ترفيهية لكافة الرواد من كافة الأجناس والأعمار.