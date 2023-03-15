محافظ المنوفية يلتقى وفد مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع لبحث مطالبهم

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه، وفد مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بشبين الكوم، وذلك فى إطار التواصل الدائم والفعال وفتح قنوات اتصال مباشرة مع ذوى الهمم، بحضور محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية.

وفى بداية اللقاء قدم وفد مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع شكرهم وتقديرهم للدور الرائد لمحافظ المنوفية فى رعايته الشاملة لهم وجهوده المستمرة فى دعم الحالات الإنسانية والقدرات الخاصة وذوى الهمم لتلبية مطالبهم وتحقيق طموحاتهم كونهم جزء لا يتجزأ من أفراد المجتمع، وخلال اللقاء تم مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بذوى الهمم وبحث آليات وسبل الحلول المناسبة لهم.

وثمن محافظ المنوفية جهود القيادة السياسية فى دعم ذوى الهمم لما يمتلكونه من قدرات خاصة وفريدة كونهم نماذج يحتذى بها فى العزيمة والإرادة والتحدى، معربًا عن سعادته بتلك اللقاءات وحرصه الدائم على التواصل وعقد العديد من اللقاءات الدورية معهم للاستماع إلى شكواهم والتعرف على احتياجاتهم، فضلًا عن التنسيق مع الجهات المعنية لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.