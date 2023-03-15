محافظ الشرقية: تنفيذ 17 مشروع مياه شرب بتكلفة 5 مليارات و210 ملايين جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ، أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بإحداث نقلة نوعية فى جميع القطاعات الخدمية وعلى رأسهم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، لافتًا إلى أن المحافظة خلال السنوات الثمانى الماضية انتهت من تنفيذ 17 مشروعا فى قطاع مياه الشرب بتكلفة مالية بلغت 5 مليارات و210 ملايين جنيه، وكذلك الانتهاء من تنفيذ 51 مشروعا بقطاع الصرف الصحى بتكلفة مليار 855 مليون جنيه، وجارى حاليًا تنفيذ 78 مشروعا بتكلفة تصل إلى 10مليارات و782 مليون جنيه، قائلا: "لن نتوانى لحظة حتى تصل كل نقطة مياه نظيفة نقية لكل المواطنين على أرض المحافظة".

جاء ذلك خلال احتفالية شركة مياه الشرب والصرف الصحى باليوم العالمى للمياه بمركز شباب قرية شرويدة بالزقازيق، مؤكد على أهمية تكثيف الندوات الإرشادية للمواطنين بمختلف فئاتهم وأعمارهم السنية لغرس ثقافة المشاركة المجتمعية وتحمل مسؤولية الحفاظ على المياه وشبكات الصرف الصحى، وكذلك التعريف بالخدمات والمجهودات التى تقوم بها الدولة من أجل الحصول تقديم كوب مياه نظيف للمواطنين.

ثمن المحافظ مجهودات شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة وتطوير ورفع كفاءة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى المقدمة للمواطنين والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف بصفة دورية وتقديم كوب مياه نظيف وكذلك إطلاقها خدمات جديدة تتيح قراءة العدادات من المنازل ودفع فواتير استهلاك مياه الشرب بمنافذ فورى دون تكلف عناء الانتقال لمقر الشركة للدفع وذلك لتخفيف العبء عن كاهلهم وكذلك تحديث وتطوير قطاعات وادارات الشركة والذى ساهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه أعرب المهندس عامر كمال حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى عن امتنانه لمحافظ الشرقية لحرصه على مشاركة احتفالية الشركة بالتعاون مع مديريات (التربية والتعليم - الصحة - الأوقاف - الثقافة - الشباب والرياضة - والأوقاف ) والأزهر الشريف والكنيسة وجهاز شؤون البيئة باليوم العالمى للمياه والذى يوافق 15 مارس من كل عام للتأكيد على أهمية توعية المواطنين بمسئولية الحفاظ على المياه والتعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحى وأهمية ترشيد المياه فى ظل التحديات التى تواجهها الدولة لسد العجز المائى والحفاظ على مواردها.

شهدت الاحتفالية عرض فيديو عن مراحل إنتاج المياه بالمحطات وتقديم فقرة التنورة وفقرة غنائية للأطفال على اغنية كل نقطة بتفرق نالت استحسان الجميع.

كرم محافظ الشرقية 15 متسابق من الفائزين فى مسابقة ( كل نقطة بتفرق ) والفائزين فى الدورى الرياضى بمنحهم شهادات تقدير وهدايا عينية مقدمة من شركة مياه الشرب والصرف الصحى تشجيعا لهم على الاستمرار فى المشاركة فى مختلف الفعاليات متمنيا لهم دوام التوفيق والرقى.

وكان محافظ الشرقية ومرافقوه قد تفقدوا اصطفاف معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى أمام مركز شباب قرية شرويدة وكذلك تفقد المعرض المقام أمام مركز الشاب والذى يضم ماكيتات ورسومات عن المتغيرات المناخية وترشيد استهلاك المياه والتى تم تنفيذها خلال فعاليات الأسبوع المائى 2023 م والمُقام فى الفترة من 10 إلى 16 مارس بقرية شرويدة بمركز الزقازيق.