محافظ الدقهلية يحيل 36 محضرا بالمخالفات للنيابة العامة لأعمال شئونها

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وقال محافظ الدقهلية، أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن أسفرت عن تحرير 36 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة وتم إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد إطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية، ووجه"مختار" لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن اجا و ميت غمر والمنزلة وطلخا وشربين ونبروه ودكرنس وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 15 محضر نقص، 4 محاضر عدم مطابقة للمواصفات، 3محاضر تصرف في دقيق بكمية (16 شيكارة )، محضر عدم نظافة أدوات العجين، محضر انتهاء من الإنتاج، 2 محضر عدم إعطاء بون صرف، 2 محضر عدم وجود قائمة بيانات، 4 محضر عدم إعلان عن الاسعار، محضر عدم وجود فواتير، محضر غش تجاري وتم التحفظ على 53 كجم لحمة مفرومة، 58 كجم لحمة مجمدة، 60 كجم بانيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي ذات السياق إستمرت أعمال اللجان الخماسية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة للمرور علي المحلات والأسواق وذلك بمركز ومدينة بلقاس بإشراف ومتابعة غاده الحمادي رئيس المركز والمدينة، ومركز ومدينة المطرية باشراف ومتابعة نادر محيى الدين رئيس المركز والمدينة، مركز ومدينة الكردي بإشراف ومتابعة أميمة السعيد رئيس المركز والمدينة، وتم تحرير المحاضر والمخالفات التي تم ضبطها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.