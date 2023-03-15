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محافظة الجيزة تعلن فرص عمل جديدة للشباب.. اعرف الوظائف وخطوات التقديم

الأربعاء، 15 مارس 2023 10:02 ص
محافظة الجيزة تعلن فرص عمل جديدة للشباب.. اعرف الوظائف وخطوات التقديم محافظة الجيزة
كتبت - مرام محمد

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كشف جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، عن توافر فرص عمل لأصحاب المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة في إحدى شركات صناعة الكابلات، وذلك بمزايا تأمين طبي واجتماعي.
 
وحدد جهاز رعاية وتشغيل الشباب الوظائف المطلوبة ومزايا وشروط التقديم، على النحو التالي:
الوظائف المطلوبة:
1- مساعدين فنيين إنتاج
شروط ومزايا التقديم:
-المؤهل: متوسط أو فوق المتوسط
-يفضل خريجي المدارس الصناعية ودبلوم المعاهد الفنية صناعي/تجاري وخريجي الجامعة العمالية
-السن لا يزيد عن 30 سنة
-العمل 8 ساعات
-لا يشترط الخبرة
-المزايا: تأمين طبي واجتماعي - زيادات سنوية - وسائل مواصلات من وإلى الشركة
2- أمن إداري
شروط ومزايا التقديم:
-يشترط الخبرة
-أقصى سن التقديم: 35 سنة
 
وأوضح الجهاز، مواعيد الحضور للمتقدم إلى الوظائف، مؤكدا الحضور لمقر الجهاز الكائن في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميا من الأحد وحتى الخميس، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 عصرا.
 
ونوه إلى أنه يجرى التواصل للمتقدمين للوظائف، عبر أرقام التليفونات التالية: "35720825 - 35711198".
 
جدير بالذكر أن محافظة الجيزة كانت قد كشفت من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة عن توافر فرص عمل للشباب بإحدى شركات الأمن والحراسة.
 
وأوضحت المحافظة، أن الوظائف المطلوبة، (مراقب أمن) للعمل بإحدى القرى السياحية في العين السخنة، وتشترط مؤهل بداية من محو أمية، وأن يتراوح سن المتقدم بين 18 و45 سنة، والعمل لمدة 12 ساعة، مشيرة أن الوظيفة تتيح للمتقدم سكن مجان داخل القرية ووجبتين، و6 أيام إجازة.
 
 

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