متحدث الخارجية الأمريكية: المقاتلات الروسية قامت بتصرف غير مهنى

كتب أحمد عرفة

قال سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية، إن الطائرة المسيرة الأمريكية بدون طيار كانت تعمل عملية روتينية، قامت بها الولايات المتحدة منذ سنوات في البحر الأسود، كما تعمل في أماكن أخرى في جميع أنحاء العالم بدون أي سبب أو مبرر لأنها كانت في المجال الدولي وأنها لم تدخل الأجواء الروسية أو الأوكرانية.

وأضاف المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية، خلال تصريحاته على قناة "القاهرة الإخبارية" أن المقاتلات الروسية قامت بتصرف غير مهني وغير آمن وليست بشكل سليم بيئيا، حيث خرجت التقارير تؤكد أن روسيا ضربت الطائرة بدون طيار بالوقود، لافتا إلى أن العالم أمام حرب وحشية بدون أي سبب من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأنه ليس هناك أي مجال لسوء التقدير ولا يريد الجانب الأمريكي في الولايات المتحدة أي تصعيد غير مقصود.

وأوضح أن الولايات المتحدة تحترم كل القوانين المتعلقة بالمجال الجوي الدولي والملاحة الدولية، وستستمر مع الحلفاء في جميع أنحاء العالم بالنسبة للعمليات والمناورات العسكرية، لافتًا إلى أن التصعيد أتى من الجانب الروسي وأن البحث عن تفاصيل ضرب الطائرة من داخل وزارة الدفاع التي تقدم الفيديوهات والصور لمساعدة جهات التحقيق الدولية.

وقال إن الطائرة الأمريكية سقطت في أماكن بها مياه عميقة للغاية تصل لـ 4 أو 5 آلاف متر، مؤكدا صعوبة وصول أي طرف من الأطراف سواء واشنطن أو موسكو الوصول لتلك الطائرة التي سقطت، أنه وفق وزارة الدفاع تم اتخاذ بعض الإجراءات لحماية المعلومات والتكنولوجيا الأمريكية دون التدخل في التفاصيل، متابعا: "الرئيس الأمريكي جو بايدن كان واضحًا منذ البداية حيال تلك النقطة مع بداية هذه الحرب الوحشية من قبل الرئيس بوتين، وأنه لا يريد الدخول في أي معركة ولهذا واشنطن تأخذ كل الإجراءات لحماية نفسها، ولا تريد أي تصعيد مع الجانب الروسي".

ولفت المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية، إلى أن الجانب الأمريكي لا يري الدعم الأوكراني تصعيد مباشر مع الجانب الروسي حيث إن الأخيرة هي من انتهكت كل المبادئ والقوانين الدولية، وأن أكثر من 141 دولة صوتوا في الجمعية العامة للأمم المتحدة لدعم أوكرانيا ضد العدوان الروسي.