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مباحث الجيزة تكثف جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شاب فى بولاق الدكرور

الأربعاء، 15 مارس 2023 09:03 م
مباحث الجيزة تكثف جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شاب فى بولاق الدكرور إسعاف -أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شاب في بولاق الدكرور، وأشارت التحريات الأولية إلى أنه لقى مصرعه نتيجة سقوطه من عقار، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 
 
وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص في بولاق الدكرور، وانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة شاب، وأشارت التحريات الأولية إلى أنه سقط من أعلى عقار ما أسفر عن مصرعه.
 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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