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لحظة وصول الرئيس السيسى مقر افتتاح مجمع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة

الأربعاء، 15 مارس 2023 10:12 ص
لحظة وصول الرئيس السيسى مقر افتتاح مجمع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

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ينشر "اليوم السابع" فيديو لحظة وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة.

 


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