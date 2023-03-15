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قوات الإنقاذ النهرى تكثف جهودها لانتشال جثمان غريق فى الشرقية

الأربعاء، 15 مارس 2023 07:43 م
قوات الإنقاذ النهرى تكثف جهودها لانتشال جثمان غريق فى الشرقية البحث عن غريق -أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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تكثف قوات الإنقاذ النهري بالشرقية جهودها للبحث عن جثمان شخص غرق فى مياه ترعة الكسارة بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة.

 
وكانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بسقوط شخص غارقًا فى مياه ترعة الكسارة التابعة لدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة.
 
وتبين من التحريات وسؤال شهود العيان غرق إبراهيم حسين حجاج، 49 سنة، إثر سقوطه فى مياه ترعة الكسار التابعة لدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة، وذلك بعدما ألقت ابنته بحذائها في المياه ونزل مياه الترعة لجلب الحذاء ليسقط غارقًا ويجرفه التيار بعيدًا، فيما يواصل رجال الإنقاذ النهري محاولات البحث عن الجثمان بمحيط موقع الغرق.

الشرقية

ترعة الكسارة

الصالحية الجديدة

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