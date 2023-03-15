فوز 36 مواطنا من قرى ومراكز شمال سيناء بقرعة الحج لهذا العام

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان، فوز36 شخصًا فى قرعة الحج للموسم الحالى بشمال سيناء، موزعين على مختلف أقسام المحافظة، حيث جرت القرعة العلنية بحضور اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، واللواء ممدوح أبو زيد مدير امن شمال سيناء.

وقال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنه تم مراعاة الحيدة والشفافية حيث تمت القرعة الكترونيا عن طريق الحاسب الآلى، مقدما تهنئته لجميع الفائزين، والتمنيات بالفوز فى السنوات القادمة لمن لم يحالفه الحظ هذا العام

وأضاف اللواء ممدوح أبو زيد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن شمال سيناء، أن إجمالى عدد المتقدمين بطلبات لأداء فريضة الحج هذا العام بلغ 416 شخصًا من مختلف أقسام ومراكز المحافظة، وفاز منهم 34 شخصًا بصفة أساسية، علاوة على شخصين من كبار السن، وعدد 18 آخرين بصفة احتياطية.

وأشار مدير الأمن، إلى أن الفائزين موزعين على مختلف أقسام ومراكز المحافظة بواقع 5 أشخاص من قسم أول العريش، 10 أشخاص من قسم ثان العريش، 5 أشخاص من قسم شرطة ثالث العريش وشخص من قسم شرطة رابع العريش، 5 اشخاص من قسم بئر العبد، شخصين من قسم شرطة الشيخ زويد، 4 أشخاص من قسم رمانة، شخصين من أقسام رفح والحسنة والقسيمة ونخل، وذلك بخلاف شخصين من كبار السن، علاوة على اختيار 18 شخصًا آخرين بصفة احتياطية ليحلوا محل من يعتذر أو من لم يتمكن من السفر لأى ظروف طارئة

أجريت القرعة عن طريق الحاسب الآلى بمقر المدينة الشبابية الدولية بالعريش، وذلك بحضور اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اللواء ممدوح أبو زيد مدير أمن شمال سيناء، ومساعد مدير الأمن للشئون المالية والإدارية، ومساعدو مدير الأمن ومسئولو الشئون المالية والإدارية، الشيخ محمد سعد خضر مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، الدكتور محمود مرزوق، مدير مديرية أوقاف شمال سيناء.