فوز قنعان أحمد ابن محافظة كفر الشيخ ببطولة العالم فى القوة البدنية

كفر الشيخ- محمد سليمان

نجح قنعان أحمد ندا، 36 سنة، من أبناء محافظة كفر الشيخ، فى الحصول على المركز الأول على مستوى العالم في بطولة القوة البدنية، التي أقيمت بمدينة الغردقة من الفترة 7 مارس حتى 12 مارس الجاري، وحصل عل 3 ميداليات ذهبية، في 3 العاب داخل المسابقة Bench، press ،Deadlift، Full power.



وأكد قنعان أحمد ندا، أنه سعيد بحصوله عل المركز الأول على مستوى العالم في أول مشاركة له في بطولة عالمية، بعد أن حصل على بطولة الجمهورية عدة مرات، موجها الشكر لوالدته، لدعمها المستمر له، خاصة أثناء البطولة، فلم تكن تذق طعما للنوم، متضرعة لله أن يوفقه في أول مشاركة له في بطولة العالم.



وأضاف ندا، لـ "اليوم السابع"، أنه يتمنى من شباب كفر الشيخ وفتياتها الوصول للعالمية، مثله ومثل أبطال العالم وعلى رأسهم مستر اولمبيا بيج رامي لعامين متتاليين، مؤكداً أنه بالتوكل على الله، وبالإرادة والعزيمة، وبالمواظبة على التمرين، يستطيع الانسان، تحقيق هدفه للوصول للعالمية، موجها الشكر للواء محمود بركات، رئيس الاتحاد المصرى للقوة البدنية، لتشجيعه في المشاركة في المسابقة ودعمه، مما كان له الأثر في الحصول على المركز الأول فئة الشباب.



وقد انطلقت فعاليات بطولة كأس العالم للقوة البدنية 2023، لأول مرة في مصر، واستضافت َمدينة الغردقة نحو 50 دولة في أحد المنتجعات السياحية الكبرى، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر، إشراف اللواء محمود بركات، رئيس الاتحادين المصري والعربي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للقوة البدنية.



وأوضح اللواء محمود بركات، رئيس الاتحاد المصرى للقوة البدنية، أنه وقع الاختيار على مدينة الغردقة لاستضافة بطولة العالم للقوة البدنية، التي تقام لأول مرة في مصر، نظرا المقومات السياحية والإمكانيات المادية والبشرية التي تتمتع بها المدينة من فنادق ومنتجعات سياحية وصالات رياضية ومطار دولي وطرق على أعلى مستوى، وجرى اختيار شعار البطولة والميداليات بالاشكال الفرعونية، التي تعكس حضارة الشعب المصري.







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