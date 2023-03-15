اليوم السابع
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الأربعاء، 15 مارس 2023 10:10 م
أكرم القصاص
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فوز إدارة طور سيناء التعليمية فى المسابقة الطلابية "المشروعات القومية" بجنوب سيناء

الأربعاء، 15 مارس 2023 08:49 م
فوز إدارة طور سيناء التعليمية فى المسابقة الطلابية "المشروعات القومية" بجنوب سيناء اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء- ياسر عامر

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صدق اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، على نتيجة فوز إدارة طور سيناء التعليمية في المسابقة الطلابية "المشروعات القومية" بقيمة 10 آلاف جنيها، حيث بلغ متوسط الدرجات 90.1 %، وذلك خلال عرض محمد حامد عقل نتيجة اللجنة المشكلة لهذا الغرض، وذلك مساء اليوم، بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ.
 
يشار إلى أن محافظ جنوب سيناء كان قد أطلق مسابقة عامة علي مستوى المحافظة لعرض إنجازات الدولة المصرية بصفة عامة ومحافظة جنوب سيناء بصفة خاصة منذ عام 2014 وحتى تاريخه بغرض نشر الوعي وغرس قيم الولاء والانتماء في هذه المرحلة العمرية الهامة، وتم الإعلان عن المرحلة الأولى للمسابقة بين مدارس الادارات التعليمية خلال الفترة من 2021 / 2/ 2023 الي 28/ 2/ 2023 .
 
وقرر المحافظ توزيع الجائزة علي الثلاثة الأوائل، الأول 5 آلاف جنيه، والثاني 3 آلاف جنيه، والثالث ألفين جنيه، وكانت اللجنة قد شكلت من مدير الشئون التنفيذية، موجه أول المجال الصناعي، وموجه أول التربية الفنية، وموجه أول المسرح، وموجه التربية الموسيقية، وموجه أول الصحافة والإعلام، وموجه أول علم النفس، وموجه أول الاقتصاد المنزلى، وموجه أول المكتبات.
 
اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء (1)
اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء

اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء (2)
 

 


محافظة جنوب سيناء

اللواء خالد فوده

مسابقة طلابية

المشروعات القومية

زيادة الوعي

غرس قيم الولاء والانتماء

طور سيناء

مديرية التربية والتعليم



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