ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن ممثل الشركة قوله" غازبروم تصدر الغاز الروسي عبر أراضى أوكرانيا بالمقدار الذي أكده الجانب الأوكراني عبر محطة ضخ الغاز سودجا، والتي تبلغ 42.3 مليون متر مكعب في 15 مارس، وتم رفض طلب التسليم عبر سوخانوفكا"، وبلغ حجم الضخ في اليوم السابق 42.4 مليون متر مكعب أيضا.

ويظل خط العبور عبر أوكرانيا هو الطريق الوحيد لإمدادات الغاز الروسي إلى دول غرب ووسط أوروبا، وتم إيقاف الضخ عبر نورد ستريم تماما.