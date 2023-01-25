"غازبروم" الروسية وأوزبكستان توقعان خارطة طريق للتعاون في صناعة الغاز

كتب: أحمد علوى

وقع الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الروسية "غازبروم"، أليكسي ميللر، مع وزير الطاقة الأوزبيكي تشورا بيك ميرزامخمودوف؛ خارطة طريق للتعاون في صناعة الغاز.



وذكرت شركة الغاز الروسية، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الثلاثاء، أنه تم عقد اجتماع عمل بين أليكسي ميللر و وزير الطاقة بجمهورية أوزبكستان جورابيك ميرزامخمودوف، وبحث الطرفان قضايا التعاون الحالية والمستقبلية، مبينة في الوقت نفسه أن الجانبين وقعا على خارطة طريق للتعاون في صناعة الغاز.



وكان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، قد ذكر سابقا أن روسيا تبحث إمكانية إطلاق "اتحاد غاز" مع كازاخستان وأوزبكستان لدعم الشحنات بين الدول الثلاث ومشترين آخرين للطاقة.