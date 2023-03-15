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ضبط مواد تعبئة أكسجين صناعى دون موافقة بيئية داخل 4 مصانع

الأربعاء، 15 مارس 2023 02:40 م
ضبط مواد تعبئة أكسجين صناعى دون موافقة بيئية داخل 4 مصانع قوة أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ محمد أبو ضيف

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شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة حملة مُكبرة بنطاق محافظة المنوفية أسفرت جهودها فى مجال حماية الثروة الزراعية "المخصبات الزراعية" عن ضبط 2 مصنع لتصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية، بمضبوطات بلغت (36,5 طن مواد خام لأسمدة ومخصبات زراعية – 7,5 طن منتج نهائى لمخصبات زراعية) بدون بيانات مغشوشة ومقلدة ومعدة للتداول ومجهولة المصدر.
  
وفى مجال حماية البيئة "الصحة العامة" تم ضبط 4 مصانع بمضبوطات بلغت (18,8 طن مواد خام ومنتج نهائى لأحبار ودهانات ومواد تلوين – 10000 لتر مواد خام لغاز النيتروجين وثانى أوكسيد الكربون تستخدم فى تعبئة إسطوانات الأكسجين الصناعى بدون موافقة بيئية ومنتهية التراخيص – 1250 إسطوانة أكسجين منتج نهائى، تستخدم فى أعمال لحام المعادن معدة للبيع – 6 طن مواد خام من مخلفات البلاستيك يعاد تدويرها مجهولة المصدر وبدون بيانات – 2500 قطعة منتج نهائى لمستلزمات كهربائية مصنعة من مخلفات البلاستيك مخالفة للإشتراطات ومعدة للتداول – 10,5 طن مواد خام ومنتج نهائى لمستحضرات تجميل مصنعة من مواد خام مجهولة المصدر وبدون أى بيانات معبأة ومعدة للتداول).
 

الإدارة العامة لشرطة البيئة

محافظة المنوفية

اخبار الحوادث

الحوادث اليوم

نظافة البيئة



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