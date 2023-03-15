ضبط لحوم مجمدة منتهية الصلاحية فى حملات مكبرة لجهاز حماية المستهلك بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، على أن هناك تنسيقا كاملا بين جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة عن مراقبة الأسواق وعلى رأسها جهاز حماية المستهلك برئاسة المهندس أيمن حسام الدين، مشيرًا إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة كل الحرص على إحاطة المواطنين بالإجراءات التي تتم على أرض الواقع لزيادة التواصل مع المواطنين، والتخفيف من أثر الأزمة الاقتصادية عليهم.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضرورة الإعلان عن أسعار السلع بوضوح في المنافذ التجارية، وتطبيق إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ الغير ملتزمة بذلك؛ حرصًا من الدولة على تحقيق توازن الأسواق وضمان توافر السلع بسعر عادل يراعي جميع الفئات؛

وأوضح الشريف؛ أن فرع جهاز حماية المستهلك في الإسكندرية برئاسة اللواء محمد أبو كيلة، قام خلال الأسبوع الماضي بالمرور على 277 منشأة تجارية وتحرير 45 محضر للمنشآت المخالفة، لافتًا إلى أنه تم ضبط 39 محل للسلع الغذائية لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم إصدار فواتير لجموع المستهلكين، وتضليل المستهلكين بالبيع بأزيد من السعر المُعلن.

وأكد المحافظ أنه خلال حملات حماية المستهلك تم ضبط 5 براميل مخلل يصل وزن الواحد135 كجم بأحد المصانع بمنطقة أم زغيو؛ وذلك للإشتباه فى عدم صلاحيتهم للإستهلاك الأدمى. مشيرا إلى أنه تم ضبط 15 كجم من اللحوم المجمدة منتهية الصلاحية بأحدى محلات الجزارة بمنطقة العجمى.

وأشار محافظ الإسكندرية أنه يتابع بكل دقة شكاوي أهالي الإسكندرية سواء التي يتم رصدها من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أوعبر الصفحة الرسمية للمحافظة أومواقع التواصل الإجتماعي ويعمل على حلها أول بأول بشكلًا فوري وعاجل، وخاصة التي تتعلق باستغلال البعض للأزمة والمبالغة في أسعار السلع وخاصة الأساسية منها. مؤكدا أنه بمجرد ورود شكوى خاصة باستغلال المواطنين والمبالغة في أسعار السلع تقوم الجهات المسئولة بالتحرك للتحقق من الشكوى ومحاسبة المسئول.