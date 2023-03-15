ضبط طالب تعدى على زميله بسكين بسبب الهزار فى جرجا جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى جرجا العام جنوب محافظة سوهاج ، طالب يبلغ من العمر 18 سنة، مصابا جرح قطعي أسفل الأبط الأيسر وآخر بالكتف الأيسر، واشتباه قطع بالأوعية الدموية "، وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي عقب قيام طالب آخر بالتعدى عليه باستخدام سلاح أبيض حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب المزاح.



كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بإصابة طالب على يد زميله بدائرة قسم شرطة جرجا، وتم نقل المصاب للمستشفى وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة بإرشاده والحالة الأمنية مستقرة.



بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الجنوب ومفتش مباحث مركز شرطة جرجا، وضباط وحدة مباحث القسم بورود إشارة من مستشفي جرجا لقسم شرطة جرجا العام بوصول المدعو محمد خ ا ع 18 سنة طالب ويقيم دائرة مركز جرجا مصاباً " جرح قطعي أسفل الأبط الأيسر وأخر بالكتف الأيسر وأشتباه قطع بالأوعية الدموية " وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي.



وبسؤال خاله المدعو محمود م م م 42 سنة مقاول ويقيم بذات الناحية اتهم المدعو فرج م ف م 18 سنة طالب ويقيم دائرة القسم بالتعدي علي المصاب المذكور بالضرب بسلاح أبيض، وإحداث إصابته حال تواجدهما بدائرة القسم علي حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب المزاح، تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة " سكين"، وتبين إصابته "بكدمه بالذراع الأيسر وجرح رضي بفروة الرأس".

بمواجهته أقر بأرتكاب الواقعة وإتهم المصاب بإحداث إصابته لذات السبب تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

