ضبط المتهم بقتل شخص بالشرقية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بلبيس ب مديرية أمن الشرقية من أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز بغياب شقيقه سائق مركبة "تروسيكل" مقيم بدائرة المركز عن مسكنه.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية توصلت جهوده إلى أن وراء غياب المجني عليه أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم دائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات ومن خلال التعامل الفنى تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وقرر أن المتغيب مدين له بمبلغ مالى وطالبه بالسداد إلا أنه لم يفى بدينه بالرغم من قيامه بتحرير إيصالات أمانة بقيمة المبلغ له ، فقام بإستدراجه "بالتروسيكل" ملكه بزعم توصيله وقام بإصطحابه لمنزله، والتعدى عليه واحتجازه داخل مسكنه، ثم توجه عقب ذلك وقام ببيع التروسيكل (لأحد الأشخاص "سيئ النية" - مقيم بدائرة مركز شرطة مشتول السوق) تم ضبطه وبحوزته "التروسيكل" ، وعقب ذلك عاد لمنزله وقام بخنق المتغيب حتى فارق الحياة، كما أرشد عن مكان جثة المجنى عليه، و3 إيصالات أمانة بتوقيع المجنى عليه، هاتفه المحمول، مبلغ مالى "متبقى من ثمن التروسيكل"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.