صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالى قرية ابجاج بمركز مطاى ضمن حياة كريمة

المنيا - حسن عبد الغفار

تنظم مديرية الصحة بالمنيا ، اليوم قافلة طبية علاجية بقرية ابجاج بمركز مطاى، وتستمر ليومين وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن القافلة ستضم العديد من التخصصات منها الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

وفى سياق متصل تواصل مديرية الصحة تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكٌلوى بجميع مراكز المحافظة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية والرعاية الصحية للسيدات، حرصا على سلامة وصحة المرأة المصرية والتى تستهدف الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي والمتابعة والفحص للحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، وهى تستهدف جميع المواطنين من سن 18 حتى 40 سنة وما فوق سن الأربعين، ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية مشيرا إلى أنه تم تقديم الخدمات الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة لعدد 11 ألفًا و 376 مواطنًا بالإضافة إلى فحص697 مواطنًا من كبار السن وذلك خلال شهر فبراير الماضى.