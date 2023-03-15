اليوم السابع
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اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا..

شيخ الأزهر يدعو الغرب لدراسة الإسلام دراسة منصفة واكتشاف ما فيه من تعاليم حكيمة

الأربعاء، 15 مارس 2023 09:52 م
شيخ الأزهر يدعو الغرب لدراسة الإسلام دراسة منصفة واكتشاف ما فيه من تعاليم حكيمة فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
كتب لؤى على

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دعا فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الغرب لدراسة الإسلام والتعرف عليه عن قرب، واكتشاف ما فيه من تعاليم وتشريعات حكيمة كرمت الإنسان، وحَفِظَت حقوق المرأة، وجرمت التطرف والعنصرية، ورسخت لقيم الاحترام المتبادل والتعايش المشترك بين جميع البشر.

جاء ذلك خلال تدوينة لفضيلته على صفحتيه الرسميتين بموقعي التواصل الاجتماعي؛ فيسبوك وتويتر، باللغتين العربية والإنجليزية، جاء فيها: "في اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا؛ أدعو الغرب لدراسة الإسلام دراسة منصفة، والتعرف عليه عن قربٍ؛ ليكتشفوا ما في هذه الشريعة السمحة من تعاليم وتشريعات كرمت الإنسان، وحَفِظَت حقوق المرأة، وجرمت التطرف والعنصرية، ورسخت لقيم الاحترام المتبادل والتعايش المشترك بين جميع البشر".

 

 


شيخ الازهر

الازهر الشريف

الاسلاموفوبيا

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