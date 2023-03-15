شركة الكيماويات الوسيطة: ارتفاع إنتاج الشركة من 220 ألف طن إلى 1.7 مليون

كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

قال اللواء إيهاب عبدالسميع رئيس مجلس إدارة شركة مصر للكيماويات الوسيطة، إن الشركة هي الوحيدة في مصر التي تنتج كافة أنواع الأسمدة المختلفة الفوسفاتية والأزوتية والبوتاسية، بما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الباقى إلى الخارج، كاشفا عن ارتفاع إجمالى إنتاج الشركة إلى 1.740 مليون طن، مقارنة بـ 220 ألف طن منذ ثماني سنوات.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مصر للكيماويات الوسيطة، خلال افتتاح مجمع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن ذلك انعكس ذلك على نسب التصدير بالشركة لتصل إلى 54 أضعاف ما كانت عليه، ليرتفع عدد الدول التي يتم التصدير إليها من 40 اإلى 56 دولة، وهو الأمر الذى يعد بمثابة مؤشر ثقة في جودة منتجات الشركة ومطابقتها للمعايير العالمية، وهو ما أهلها مؤخرا للتصدير إلى استراليا والتي تعد من أكثر دول العالم تطبيقا للاشتراطات ومتطلبات الجودة والمعايير البيئية للمنتجات الواردة إليها، ولتصبح الشركة الأولى في مصر اعتمادا بشهادة «ايه كيو أي اس» والتي تتيح تصدير الأسمدة بأنواعها إلى استراليا.

كشف عبدالسميع عن أن المجمع الجديد يشمل 6 مصانع هي "نترات الامونيا واليوريا السائلة وسماد اليوريا المحببة وحامض النيتريك ونترات النشادر السائلة والجيرية" لتحقيق استراتيجية مصر 2030، مبينا أن المجمع وفر 20 الف فرصة عمل خلال مراحل الانشاء ويوفر نحو 1000 فرصة عمل مباشرة و 6 آلاف فرصة عمل غير مباشر ة خلال مراحل التشغيل والإنتاج.