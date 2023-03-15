سكاى نيوز: مقاتلات بريطانية وألمانية تعترض مقاتلة روسية بأجواء الناتو

كتب محمد جمال

اعترضت طائرتان عسكريتان إحداهما بريطانية والأخرى ألمانية، مقاتلة روسية، الأربعاء، إثر رصد دخولها إلى المجال الجوى لحلف شمال الأطلسى (ناتو)، بحسب سكاى نيوز.

وبحسب ما نقلت شبكة "سكاى نيوز" عن وزارة الدفاع البريطانية، فإن عملية الاعتراض جرت خلال القيام بعمليات روتينية لحلف الناتو فوق إستونيا.

وهذه أول مرة تتعاون فيها ألمانيا وبريطانيا عسكريا، من أجل تنفيذ عمليات مراقبة في أجواء إستونيا الدول العضو في الحلف، التي تتقاسم حدودا مع روسيا.

وجرى تنفيذ عملية الاعتراض من خلال طائرتي قتال من طراز "تايفون"، فيما ازداد التوتر بين موسكو والغرب إلى ليصل مستوى غير مسبوق منذ عقود، منذ إطلاق عمليات عسكرية روسية في أوكرانيا في فبراير 2022.

وقال الطيار التابع للجيش البريطاني الذي أجرى عملية الاعتراض إن "هذا الأمر مألوف بالنسبة إليه"، فيما كان يحلق إلى جانب نظيره الألماني.

وصرح الطيار الذى لم يجر ذكر اسمه، أنه رصد مع زميله الألمانى الطائرة المقاتلة الروسية، فراقباها بعد دخول المجال الجوى لحلف الناتو.

وبما أن الطائرة المقاتلة الروسية لم تتواصل مع سلطات المراقبة الجوية، بادر الطياران إلى اعتراضها في خطوة "وصفت بالضرورة لضمان سلامة الملاحة الجوية".

وينظر خبراء إلى مثل هذه الحادثة بمثابة مؤشر على الاحتمال المتزايد لانزلاق الغرب وروسيا إلى مواجهة مباشرة على نطاق أوسع، بينما يجرى النزاع المحموم حاليا داخل أوكرانيا ويستمر منذ أكثر من عام.