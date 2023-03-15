"زراعة بورسعيد": بداية حصاد محصول القمح أول أبريل.. اعرف تفاصيل الاستعدادت

بورسعيد - محمد عزام

أكد الدكتور حسني عطية عزام، وكيل وزارة الزراعة في محافظة بورسعيد، بدء موسم حصاد محصول القمح أول شهر أبريل المقبل

وأضاف الدكتور حسني عطية عزام، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم عقد عدة اجتماعات مع الإدارات المختلفة ومسئولي الجمعيات الزراعية وأصحاب الأراضي، استعداداً لموسم حصاد القمح، واستعداداً لتوريده وتسهيل الإجراءات اللازمة لذلك.

وتقوم محافظة بورسعيد، كل عام بتقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين والقائمين على توريد محصول القمح بنطاق المحافظة، وتشكيل لجان مُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح، والتأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

يشار إلى أن مساحة الأراضي المنزرعة بالقمح للعام الماضي في بورسعيد بلغت 15 ألف فدان، منهم 4 آلاف فدان بمنطقة سهل الطينة و11 ألف فدان بجنوب بورسعيد، ومن المتوقع أن يبلغ إنتاجية محصول القمح 35 ألف طن عقب نهاية حصاد محصول القمح للموسم الحالي.

وفي سياق مختلف، تم حصاد ما يقرب من 1300 فدان من محصول بنجر السكر بالتزامن مع بدء موسم الحصاد بأراضي المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة ببورسعيد، أنه توجد متابعات يومية للأراضي الزراعية التي تقوم بحصاد محصول البنجر، وكذلك متابعة توريده إلى مصنع بنجر السكر، مضيفاً أنه يتم زراعة 40 ألف و 149 فدان من المساحة المنزرعة بالمحافظة لمحصول بنجر السكر خلال هذا العام.

وأشار إلى أن الإنتاجية بكل فدان من محصول بنجر السكر تبدأ من 16 وتصل إلى 18 طن للفدان الواحد، موضحاً أنه يتم بذل جهود كبيرة من كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بالعمل على زيادة الرقعة الزراعية خاصة بالجنوب وشرق بورسعيد.

وأوضح الدكتور حسني عطيه عزام، أن أراضي شرق بورسعيد يتم فيها زراعة 10 آلاف فدان بمحصول بنجر السكر، فيما يتم زراعة مساحة ما يقرب من 30 ألف في باقي المساحات بالمحافظة والتي تقع في الجنوب.

ويعقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعات مع العديد من الجهات المسؤولة عن ملف زيادة الرقعة الزراعية، للعمل بكل الوسائل على زيادتها وزراعة أماكن كثيرة بها بالمحاصيل الاستراتيجية.