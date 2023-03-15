اليوم السابع
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الأربعاء، 15 مارس 2023 08:55 م
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رئيس هيئة الأركان الأمريكية: روسيا حققت تقدما طفيفا فى باخموت بتكلفة بشرية هائلة

الأربعاء، 15 مارس 2023 08:51 م
رئيس هيئة الأركان الأمريكية: روسيا حققت تقدما طفيفا فى باخموت بتكلفة بشرية هائلة مارك ميلى
كتب أحمد عرفة

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قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية مارك ميلى، إن وزراء الدفاع من 50 دولة تعهدوا بتقديم الدعم الحيوى لأوكرانيا لمواجهة الغزو الروسى.

 

وأضاف رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الدفاع الأمريكي، لويد أستون، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أنه سيبقى الناتو ومجموعة الاتصال الدولية وأوكرانيا متحدون في وجه العدوان الروسى.

 

وتابع مارك ميلى، أن روسيا تظل معزولة ومخزوناتها العسكرية تتراجع بسرعة، موضحا أن روسيا تتكبد خسائر بشرية كبيرة في باخموت من قواتها أو قوات فاجنر.

 

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية إن روسيا حققت تقدما طفيفا في باخموت بتكلفة بشرية هائلة، موضحا أنه بإمكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن ينهي الحرب اليوم وعليه إنهاؤها، مضيفا أن روسيا تظل معزولة ومخزوناتها العسكرية تتراجع بسرعة.


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